Tag des Wanderns im Lieblichen Taubertal

Tourismus: Durch den Deutschen Wanderverband beworbene bundesweite Initiative - Fünf Veranstaltungen mit Anmeldung im Angebot

MAIN-TAUBER-KREIS 13.09.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wanderer im Lieblichen Taubertal mit der Kulisse von Rothenburg o.d.T. im Hintergrund: Am Tag des Wanderns werden im Lieblichen Taubertal fünf Touren angeboten.

»Das Wandern rückt am Freitag, 17. September, bundesweit in das Interesse von Wanderfreunden«, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband Liebliches Taubertal. An diesem Freitag bewirbt der Deutsche Wanderverband bundesweit organisierte Wandertouren, so die Mitteilung. In der Ferienlandschaft Liebliches Taubertal sind an diesem Tag fünf Veranstaltungen vorgesehen. Der Fremdenverkehrsverein Wertheim veranstaltet eine Rundwanderung (etwa sieben Kilometer lang) entlang der Tauber, in die Römersteige, entlang des Liebespfads und durch die Weinberge zurück zum Ausgangspunkt.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Main-Tauber-Halle, Untere Leberklinge 13 in Wertheim. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Teilnahme ohne Anmeldung möglich.

In Großrinderfeld startet die Tour am Freitag, 17. September, um 14 Uhr an der Forsthütte am zweiten Forstbuckel zum Thema »Auf den Spuren des Kurstaats Mainz und des Fürstentums Leiningen«. Ein historischer Bezug bei der Wanderung ist garantiert. Die Wanderung beträgt etwa vier Kilometer und dauert rund zwei Stunden. Anmeldung unter Tel. 09349 802. In Niederstetten veranstaltet der Schwäbische Albverein mit seiner Ortsgruppe eine geführte Wanderung ins Asbachtal. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Frickentalplatz in Niederstetten. Die Wanderstrecke beträgt zwölf Kilometer. Anmeldung unter Tel. 07932/91020.

Digitale Schnitzeljagd

Der Heimat- und Kultur-Verein Assamstadt lädt zu einer digitalen Schnitzeljagd ein. Benötigt werden ein Smartphone und die App »Actionbound« (vorher downloaden). Der QR-Code ist am Startpunkt erhältlich. Dieser ist ab 15.30 Uhr in der Ortsmitte am Rathaus, Bobstadter Straße 1. Die Wanderung kann allein oder in Kleingruppen erfolgen, die Wegstrecke beträgt etwa sechs Kilometer, heißt es weiter. Ansprechpartner ist Walter Frank (Tel. 06294 1531).

In Creglingen startet am Freitag, 17. September, um 10 Uhr, eine Bildstockwanderung. Treffpunkt ist der Taubertorplatz. Die Strecke umfasst etwa zehn Kilometer und dauert etwa 3,5 Stunden. Anmeldung unter Tel. 07933 631.

Bei den Wanderungen ist weiterhin auf die Einhaltung der Corona-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) zu achten, so die Ankündigung.

bInformationen: Tourismusverband Liebliches Taubertal, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Homepage: https://www.liebliches-taubertal.de, Tel. 09341 82-5806

el