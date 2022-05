Tafelladen Tauberbischofsheim begrenzt Zugang

Lebensmittelmangel

MAIN-TAUBER-KREIS 02.05.2022 - 14:32 Uhr 3 Min.

Die Zulieferungen im Wertheimer Tafelladen kommen derzeit deutlich spärlicher, dabei werden im Moment viel mehr Lebensmittel gebraucht als sonst, weil auch Ukrainische Flüchtlinge hier einkaufen. Foto: Michael Geringhoff

Man werde in dieser Woche den Zugang zum Tafelladen auf etwa 70 Personen vorerst begrenzen, erläuterte Beate Maier, Bereichsleiterin Beraten bei der Caritas, die notwendig gewordene Strategie.

In Wertheim, wo die Diakonie den Tafelladen betreibt, fahre man »derzeit noch auf Sicht«, wie es Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe dieser Redaktion sagte.

Die Situation sei »noch nicht ganz so dramatisch« wie in Tauberbischofsheim, was Pempe auch darauf zurückführte, dass es in Wertheim im Unterschied zu Tauberbischofsheim drei statt nur zwei Öffnungstage pro Woche gibt. So verteilten sich die Empfangsberechtigten auf diese drei Ausgabetage. Zudem habe man in jüngster Zeit eine Reihe von Lebensmittelspenden und auch finanzielle Unterstützung erhalten.

Neukunden durch Ukraine-Krieg

Pempe nannte für den spürbar gestiegenen Run auf die Tafelläden vor allem drei Gründe: Zum einen seien mit dem Krieg in der Ukraine neue Kunden für die Einrichtungen dazugekommen. Gleichzeitig habe sich die finanzielle Situation vieler in Deutschland lebender Menschen in den vergangenen Monaten bei steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie deutlich verschlechtert. Versorgungsengpässe mit einzelnen Lebensmitteln hätten schließlich auch dazu geführt, dass es »eine gewisse Zurückhaltung« bei den Lebensmittelspenden durch die Geschäfte gebe.

Entwicklungen, die auch die Verantwortlichen des Tafelladens der Caritas in Tauberbischofsheim beobachtet haben. »Auch die Spendenbereitschaft der Großmärkte ist spürbar zurückgegangen«, sagt Guido Imhof, Abteilungsleiter Soziale Dienste. Schon einmal - bei der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 - habe die Caritas wegen des hohen Andrangs eine Zugangsbegrenzung für den Tafelladen in der Kreisstadt erlassen, blickt Imhof zurück.

Nur 80 Personen

Jetzt habe man an den beiden Öffnungstagen den Zugang zum Tafelladen auf 80 Personen begrenzt, schildert Bereichsleiterin Beate Maier die momentane Strategie der Caritas in Tauberbischofsheim. Derzeit seien es etwa 100 bis 120 Menschen, die einen Anspruch auf die Leistungen der Tafel haben, nannte sie Zahlen. Ein Teil dieses Personenkreises wird demnach - sollte sich an der Versorgungssituation nicht kurzfristig etwas verbessern - erst einmal ohne Lebensmittel aus dem Tafelladen auskommen müssen.

Horten führt zu Engpässen

Um eine sichere und angenehme Einkaufssituation - auch unter Corona-Bedingungen - zu schaffen, dürfen derzeit immer nur zwei bis drei Personen den Tafelladen Tauberbischofsheim betreten. Jeder müsse eine Nummer ziehen. Dies habe immer wieder dazu geführt, so Maier, dass etwa ein Kunde mit der Nummer 70 drei Stunden anstehen musste und dann schließlich keine wirkliche Auswahl mehr an Lebensmitteln hatte.

Weil auch in den Lebensmittelgeschäften immer wieder Öl oder Mehl fehle - Maier verweist auf das Horten der Kunden - geben die Geschäfte diese Produkte auch nicht mehr an die Tafelläden ab.

Steigende Preise für Lebensmittel und Energie haben zudem dazu geführt, dass »auch alte Kunden« wieder in den Tauberbischofsheimer Tafelladen kommen«, verweist Guido Imhof darauf, dass sich die soziale Situation für viele Menschen im Main-Tauber-Kreis spürbar verschlechtert habe.

Große Solidarität

Zwar gebe es eine große Solidarität unter den Tafelläden im Landkreis - jeder Laden helfe dem anderen mit Produkten, wo es nur gehe - doch sei letztlich jede Einrichtung »froh über die Spenden, die sie selber« habe, beschreibt Imhof ein nachvollziehbares Verhalten. Auch gebe es unter den den 550 Mitarbeitern der Caritas »eine hohe Spendenbereitschaft« für den Tafelladen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Tafeln Nach Angaben des Landesverbandes "Tafel Baden-Württemberg" gibt es in Baden-Württemberg derzeit 147 Tafeln mit mehr als 200 Ausgabestellen. Etwas mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich bei den Tafeln. Dieses Jahr hat der Landesverband vom baden-württembergischen Sozialministerium eine Unterstützung von 100.000 Euro erhalten, um mit dem Geld die Verteilung der Waren zu unterstützen, wie das Sozialministerium Anfang März mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr waren 50.000 Euro an den Verband geflossen, die die Arbeit der Tafeln während der Corona-Pandemie sichern sollte. Steigende Energie- und Spritpreise, weniger Spenden und immer mehr Menschen, die versorgt werden müssen, stellten die Tafeln derzeit vor große Herausforderungen, hatte es jüngst vom Landesverband geheißen. In dieser Situation sei es wichtig gewesen, dass im Main-Tauber-Kreis eine finanzielle Unterstützung durch die Kommunen vereinbart werden konnte, in denen die Tafeln beheimatet sind, sagte Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe diesem Medienhaus. Die Diakonie betreibt in Wertheim, Lauda-Königshofen und Bad Mergentheim drei der vier Tafeln im Landkreis. Die Caritas betreibt die Tafel in Tauberbischofsheim. gufi

