Tafel versorgt mehr als 700 Menschen

Der An­drang bei der Wert­hei­mer Ta­fel war in die­sem Jahr schon so hoch, dass die So­zia­l­ein­rich­tung erst­mals in ih­rer Ge­schich­te im Mai ei­nen Auf­nah­me­stopp für Neu­kun­den ver­hän­gen muss­te. Be­dürf­ti­ge, die ei­gent­lich ein An­recht auf Ver­sor­gung mit Le­bens­mit­teln ge­habt hät­ten, muss­ten weg­ge­schickt wer­den. Auch wenn der Auf­nah­me­stopp von Neu­kun­den le­dig­lich ei­nen Mo­nat dau­er­te: Sei­ne Nach­wir­kun­gen sei­en noch heu­te spür­bar, zieht der Ge­schäfts­füh­rer des Dia­ko­ni­schen Werks, Wolf­gang Pem­pe, ei­ne Bi­lanz am En­de ei­nes vor all­lem für die eh­renamt­li­chen Hel­fer im Ta­fel­la­den »sehr an­st­ren­gen­den Jah­res«.