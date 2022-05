Tafel-Chef in Wertheim: "Wir gehen auf dem Zahnfleisch"

Wie Versorgung von Flüchtlingen und anderen Bedürftigen die Tafel an ihre Grenzen bringt

Wertheim 14.05.2022 - 12:00 Uhr 5 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch das gibt es: Von einer Firma aus der Region Wertheim hat die Tafel fast 3000 Schoko-Artikel gespendet bekommen. "Ein Transporter, voll bis unters Dach. Ich wette, das haben wir in 14 Tagen alles verkauft", sagt Tafel-Leiter Dieter Adelmann. Der Zutritt zum Tafelladen ist zum Schutz vor dem Corona-Virus weiter reglementiert. Bisher habe sich noch kein Helfer bei der Arbeit angesteckt, sagt Leiter Dieter Adelmann. Auch Hörbücher, Bücher, CDs und Blumen finden sich manchmal im Angebot des Tafelladens. Andrij, Samuel und Alexander sind aus Tschernijew in der Ukraine nach Wertheim geflüchtet und sind dankbar für die Unterstützung durch die Tafel. Ehrenamtliche richten Gemüse für den Verkauf im Tafelladen her. Dieter Adelmann ist ehrenamtlicher Leiter der Wertheimer Tafel und koordiniert die Arbeit von 50 Ehrenamtlichen. Ehrenamtliche Helfer richten in den Räumen der Tafel gespendetes Obst und Gemüse für den Verkauf. Andrang vor dem Wertheimer Tafelladen am Montagmorgen.

Der Tafelladen wird vom Diakonischen Werk im Main-Tauber-Kreis getragen - und sucht händeringend nach Spenden. Adelmann zeigt einen Notizzettel: Gebraucht werden Zucker und Mehl, Öl und Essig, Margarine, Butter, Marmelade, Honig, Kaffee oder schwarzer Tee. Noch vor einigen Wochen habe man aus dem Vollen schöpfen können, nach einer großen Spendenaktion an den Wertheimer Schulen. Auch aus der Bevölkerung sei die Spendenbereitschaft groß gewesen. »Aber jetzt lässt es eben nach«, sagt Adelmann. »Jetzt sind wir ziemlich - ich sag immer - Casa Blanca«, erklärt er mit Blick auf sich leerende Regale.

Gute Kontakte

Die Tafel selbst darf keine Waren zukaufen, nur Sachspenden annehmen, das Nötigste kommt vom Förderverein. Auch Lions-Club und Rotarier haben zuletzt größere Sachspenden finanziert. Als ehemaliger Banker hat Adelmann viele Kontakte. »Man muss die Leute nur auf dem richtigen Fuß erwischen.« Kürzlich hat er von einer Firma über 3000 Schokoladenprodukte bekommen - ein bis unter das Dach gefüllter Transporter. »Die sind in zwei Wochen verkauft«, ist sich der ehrenamtliche Tafelleiter sicher.

Die Zahl der zu Versorgenden ist sprunghaft gestiegen, 122 Haushalte aus der Ukraine - und etwa 300 andere. 310 Erwachsene und 248 Kinder werden ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt. Von dort sind es mittlerweile 126 Erwachsene und 153 Kinder, die zur Tafel kommen. Sie sorgen für zusätzlichen Aufwand, weil sie die ersten vier Wochen kostenlos einkaufen dürfen, während alle anderen jeweils einen symbolischen Betrag für ihren Einkauf bezahlen.

Diskussionen, es gebe eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Bedürftigen, lassen sich kaum vermeiden. »Ein Afghane hat mir gesagt, dass das nicht richtig ist. Sie hätten gleich bezahlen müssen, die Ukrainer nun nicht«, sagt Adelmann. Er weist aber darauf hin, dass die Flüchtlinge 2015 meist in ihren Sammelunterkünften versorgt worden seien. Er kennt genug Familien, die Ukrainer aufgenommen haben. »Ich weiß, dass manche wirklich gar nichts haben.« Selbst bei registrierten Flüchtlingen dauere es, bis das Geld fließt.

Lange Schlange vor Tafel

Am Montag gegen 9.40 Uhr wartet eine große Traube von Menschen vor dem Tafelladen in der Dr.-Hübsch-Straße darauf, Nummern ziehen zu können. Sie legen die Reihenfolge fest, in der die Menschen im Tafelladen einkaufen dürfen. Der Einlass wird streng kontrolliert, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Innenraum aufhalten. »Hier gilt weiter Maskenpflicht«, sagt Adelmann. »Alle müssen sich die Hände desinfizieren.« Bisher habe keiner der etwa 50 Ehrenamtlichen sich bei der Tätigkeit für die Tafel eine Corona-Infektion zugezogen, sagt Adelmann nicht ohne Stolz. Zu den ehrenamtlichen Helfern gehören viele im Rentenalter, der Chef legt Wert darauf, sie zu schützen.

Draußen treffen wir eine deutsche Rentnerin. Seit drei Jahren komme sie zur Tafel, erklärt sie. »Ich habe weniger Rente als Hartz IV. Ich kenne viele, die es ebenfalls nötig hätten, sich aus Scham aber nicht her trauen. Die hungern lieber vor sich hin.« Auch sie habe lange gehadert. »Schauen sie sich mal um, heute Vormittag waren wir gerade drei Deutsche hier.« Viele kämen nicht mehr her, weil sie gesundheitlich nicht in der Lage seien, sich in die lange Schlange zu stellen.

Teilweise sei die Stimmung zwischen russischstämmigen Menschen und ukrainischen Kriegsflüchtlingen angespannt. »Auch Faschos sind hier. Zu mir hat mal einer gesagt, dass die Ukrainer Untermenschen sind.« Wie weit die Animositäten reichen, könne sie nicht einschätzen. »Das meiste wird hier auf Russisch gesprochen.«

Viele Hilfsbedürftige

Dabei hätten alle hier die Hilfe der Tafel nötig. Flüchtlinge, Menschen mit knapper Rente, Alleinerziehende. Der Annahmestopp für Bedürftige mache sie fassungslos. »Jetzt ist es soweit: Hungern für die Ukraine, oder was?«, redet sie sich in Rage. »Dieser Staat hat Milliarden für Waffen, aber die Leute kann er nicht füttern - und schickt sie dorthin, wo noch die Ärmsten in Konkurrenz zueinander treten. Ernsthaft?« Sie habe gehört, dass bei anderen Tafeln die Nahrungsmittel schon knapp würden. »Hier geht es noch. Aber ich fürchte, das ist nur noch eine Zeitfrage.«

Zu den Neulingen gehören Alexander, seine Frau Julia, sein Sohn Samuel sowie Andrij und Ludmilla. »Wir kommen aus der Region Tschernihiw«, sagt er und erklärt mit Hilfe eines Übersetzungsprogramms im Smartphone, dass sie über Weißrussland geflohen seien und um den 10. April über Würzburg nach Wertheim gekommen seien. »Wir fühlen uns hier sehr wohl.« Sie seien der Bundesregierung sehr dankbar, »dass sie uns freie Fahrt gewährt« und dass man über die Tafel vergünstigte Lebensmittel bekommen könne. »Das ist eine große Hilfe für uns.« Ihr Anmeldeverfahren laufe, jetzt warteten sie auf eine Wohnungszusage. »Später werden wir Deutschkurse besuchen und uns einen Job suchen.«

Geordneter Ablauf

Von Animositäten mit anderen Tafelkunden sagt Alexander nichts und auch Tafelleiter Adelmann sagt, dass die Stimmung zwar angesichts der Menge am Menschen angespannt sei, es aber keine russisch-ukrainischen Konflikte vor der Wertheimer Tafel gebe. Man müsse nur den Zugang regeln, damit nicht alle auf einmal hereinstürmten. »Wir müssen immer sehen, dass alles geordnet ist.«

Insgesamt hat er etwa 50 ehrenamtliche Helfer - darunter 13 Fahrer. Neue Helfer seien jederzeit willkommen. Für jede Schicht braucht er etwa acht Leute in der Tafel und drei Fahrer. Und die haben reichlich zu tun: Normalerweise wird von 8 bis 12 Uhr in der Tafel gearbeitet. Bis 10 Uhr wird alles gerichtet. »Dann geht es volle Power raus in den Verkauf. Normalerweise waren wir da um 12 oder 12.30 Uhr fertig«, sagt Adelmann. »Jetzt sind wir um 14 Uhr fertig und kommen um 14.30 Uhr raus.« Bei den älteren Mitarbeitern gehe das an die Substanz. Auch bei ihm. »Aber es macht noch Spaß.«

Aufnahmestopp schmerzt

Kein Spaß dagegen macht der vergangene Woche ausgesprochene Aufnahmestopp: »Wir dürfen keine neuen Kunden mehr annehmen, und das fällt mir unheimlich schwer«, sagt der Tafelleiter. »Am Mittwoch musste ich drei oder vier Leute wegschicken. Wir sind bei uns am Limit, wir bekommen nicht mehr.« Härtefallregelungen gibt es nicht. »Wir halten uns strikt an die Regeln. Lässt man einen dann doch rein, dann spricht sich das rum und es entsteht Unfrieden.« Hier müssen die Kommunen als letzte Instanz bei der Versorgung einspringen.

Was noch kommt? Der Tafelleiter zuckt mit den Schultern. Tendenziell wird die Zahl der Bedürftigen weiter steigen. Alle hoffen, dass die Spendenbereitschaft nicht weiter einbricht. Adelmann: »Wir wissen ja nicht, wie lange die Situation noch andauert.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Tafeln am Limit Deutschlandweit vermelden Tafeln einen erhöhten Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Sie müssen zusätzlich zu denen versorgt werden, die schon vorher hilfsbedürftig waren: Asylbewerber, wirtschaftlich Schwache, von Altersarmut betroffene Rentner oder Alleinerziehende. Da die Inflationsrate auf mehr als sieben Prozent gestiegen ist und sich auch Lebensmittel verteuern, wird ein Rückgang der Spendenbereitschaft befürchtet. Die Tafeln ringen auch um ohnehin selten gespendete Güter, wie Mehl, Zucker oder Speiseöle, die nun durch den Krieg in der Ukraine besonders stark nachgefragt werden oder bei denen Engpässe befürchtet werden. Laut Eigendarstellung des Dachverbandes »Tafel Deutschland« gibt es in der Bundesrepublik im April 2022 insgesamt 962 Tafeln mit mehr als 2000 Ausgabestellen. Um die 60.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich bei den Tafeln - drei Viertel davon sind Rentner. Der Dachverband schreibt auf seiner Internetseite unter dem Titel »Tafeln in der Krise« von der größten Herausforderung, vor der die Tafeln je gestanden hätten. Die Zahl der Kunden steige nicht nur durch Ukraine-Flüchtlinge sprunghaft, sondern auch durch Menschen, »die vorher gerade so über die Runden gekommen sind und sich nun die hohen Preise für Lebensmittel, Sprit und Energie nicht mehr leisten können«. Die Inflation im März lag bei 7,3 Prozent, die Regelsätze für das Arbeitslosengeld II erhöhte die Bundesregierung zum Januar 2022 um gerade einmal 0,76 Prozent. »Tafel Deutschland fordert daher gemeinsam mit anderen Sozialverbänden eine sofortige Erhöhung auf mindestens 600 Euro pro Monat.« (scm)