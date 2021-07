Tänze mit großer Leidenschaft

Freizeit: Flamenco-Nacht auf der Burg Wertheim am kommenden Samstag - Ausdruck purer Lebensfreude

Tänzerin Ileimn Ceciliano begeisterte bereits vor zwei Jahren mit einer Flamenco-Nacht auf der Burg Wertheim. Sie wird am kommenden Samstag wieder von nahezu denselben Musikern begleitet. Foto: Christian Schlager

Tänzerin Ileimn Ceciliano, Sänger David Morán el Gamba, Gitarrist Diego Rocha und Pianist David Bermúdez werden »Flamenco in seiner Essenz präsentieren: Ergreifend, schonungslos und leidenschaftlich«, so kündigt Burgmanager Christian Schlager die »Noche flamenca« an.

Als großer Gitarrenfan schätzt er die Musik sehr, die er als Ausdruck von Lebensfreude pur bezeichnet. Da Tanzveranstaltungen eher selten angeboten werden, liegt ihm die Flamenco-Nacht besonders am Herzen, zumal ihm daran gelegen ist, ein breites Spektrum abzudecken.

»Wie ein Zwang«

Ihre Leidenschaft für Flamenco sei schwer zu erklären, antwortet Tänzerin Ileimn Ceciliano auf die Frage, was für sie die Faszination des in Andalusien entstandenen Tanzes ausmache. »Seit ich damit zu tun hatte, ist es wie ein Zwang«, versucht sie dennoch eine Erklärung, »es ist etwas, das ich nicht stoppen kann - seit ich die erste Show gesehen habe, fühle ich, dass ich es tun muss«.

Flamenco ist für sie mehr als ein Tanz. »Flamenco ermöglicht mir durch die Bewegung, mit mir selbst in Kontakt zu kommen - es ist ein Teil von mir« verdeutlicht die Spanierin.

Ihre Karriere startete sie mit Jazzdance und klassischem Tanz im spanischen Stil. Mit 18 Jahren belegte sie ihre erste Flamenco-Klasse und beschloss, sich künftig darauf zu fokussieren. Primär kommt sie aus dem traditionellen Flamenco, sieht sich aber zunehmend offen für die moderne Variante. »Grundsätzlich mag ich beide Stilrichtungen, es kommt ganz darauf an, wie ich mich gerade in meinem Leben fühle«, sagt Ileimn Ceciliano. Eine klare Präferenz für den traditionellen Flamenco hat Sänger David Morán el Gamba (51), der Flamenco als »mein Leben« empfindet. Denn der Tanz begleitet ihn schon seit seinem sechsten oder siebten Lebensjahr, als er mit seinem Vater die ersten Flamenco-Shows erlebte.

Alle Gefühle des Menschen

»Professionell ging es mit 13 Jahren los«, erzählt der aus der andalusischen Region Cadiz stammende Sänger, Tänzer und Perkussionist, der heute in der Nähe von Frankfurt lebt. Flamenco beinhalte alle Gefühle des Menschen - wie Glück und Trauer, Nostalgie, Leidenschaft, Wut und überschäumende Lebensfreude. »Es sind einfach alle Gefühlswelten dabei«, beschreibt Gitarrist Diego Rocha (38) den Charakter des Flamenco, dem er seit 20 Jahren verfallen ist. Auch er ist praktisch damit großgeworden.

Sein Vater hörte viel Flamenco und spielte ebenfalls Gitarre. Die Eltern sind aus Malaga eingewandert, Diego Rocha ist in Karlsruhe geboren und lernte Gitarre, um Flamenco zu spielen. »Ich war so fasziniert davon, Gitarre ist genau mein Ding«, sagt er und räumt ein, dass die Flamenco-Gitarre schwierig zu spielen sei und viel Üben erfordert. Für ihn macht das Zusammenspiel zwischen Tänzerin, Gesang und Musik die besondere Faszination des Flamenco aus. Aus der Kombination dieser drei Elemente, die jeder für sich viel gestalterische Freiheit hätten, entstehe in den Improvisationsphasen jedes Mal etwas Neues. »Es gibt eine Grundstruktur, der Aufbau wird vorher abgesprochen«, erklärt er, »dann wird viel improvisiert und wenn jeder weiß, was er zu tun hat und die Regeln akzeptiert, dann ist das eine sehr schöne Sache«. Wovon sich bereits vor zwei Jahren zahlreiche Zuschauer überzeugen konnten, als die nahezu gleichbesetzte Künstlergruppe schon einmal mit einer Noche Flamenca begeisterte.

Hintergrund: Flamenco Flamenco gilt als lebendige Kunstform, die sich stets wandelt. Entstanden sind die leidenschaftlichen, manchmal auch schmerzvollen Klänge in Andalusien, Urheber waren die sogenannten Gitanos, andalusische Roma. Wie sie wurde auch ihre Musik zunächst abgelehnt. Jahrhundertelang unterdrückt und verfolgt, drückten sie ihre Verzweiflung und Wut, aber auch überschäumender Lebensfreude zunächst allein im Gesang aus. Erst später kamen Tanz und Gitarrenbegleitung dazu. Der moderne Flamenco, entstanden ab den 1980ern, kennt seit etwa 15 Jahren zusätzliche Instrumente, wie Klavier, Querflöte und Perkussion. Während außerhalb Spaniens Flamenco überwiegend mit Tanz assoziiert wird, gilt den Spaniern der Gesang, der raue, klagende und orientalisch angehauchte »canto« als das wichtigste Element. Der Tanz gewann von 1850 bis 1936 an Bedeutung, als der Flamenco populär wurde. Zu der Zeit etablierte sich auch das Gitarrenspiel als eigenständige, hochvirtuose Kunst. Im Gegensatz zum in seinen Figuren nach oben strebenden Ballett ist der Flamenco ein bodenverhafteter Tanz, der vom vielgestaltigen Wechsel zwischen schnellen Zapateados und langsamen Passagen lebt. Quelle: www.burgwertheim.de/events/flamenco ()