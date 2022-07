Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

SWR sendet Ratespiel aus Wertheim

Unterhaltung: Kniffelige Fragen im Quizduell am 6. August

Wertheim 29.07.2022 - 15:12 Uhr < 1 Min.

Das Wertheimer Ratetandem Sybille Haas und Rainer Dreikorn mit SWR-Moderator Jens Hübschen (rechts). Foto: Stadt Wertheim

Bei dem Wettstreit dreht sich alles um das Thema »Norden«. SWR-Moderator Jens Hübschen war auf der Suche nach den »wahren Nordlichtern des Südwestens«. Fand er sie in Wertheim als der »nördlichsten Stadt Baden-Württembergs« oder in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz als »dem nördlichen Tor zum Westerwald«?

Für Wertheim gingen als »Stadtexperten« Sibylle Haas vom Grafschaftsmuseum und Stadtführer Rainer Dreikorn in den Ring. Sie bekamen eine Suchaufgabe und fünf Stunden Zeit, diese zu lösen. Dabei handelte es sich um ein Foto, auf dem es ein Detail der Stadt zu erkennen galt. Nach Ablauf der Zeit mussten die Experten ihre Lösung anhand eines »Beweisbildes« präsentieren und im anschließenden Finale, dem Quizduell, zehn Fragen zum Thema »Norden« beantworten.

Das Wertheimer Rate-Tandem habe während der Dreharbeiten viel Spaß gehabt, auch wenn die Suchaufgabe anspruchsvoll und die Fragen teilweise knifflig gewesen seien: Welche Dampflok tuckert gemütlich über Rügen? Wo wandern die Dünen? Schützen die Isländer wirklich Elfenvölker? Wo in Skandinavien wohnt der Weihnachtsmann? Und wie heißt noch gleich der nordische Donnergott? Die richtigen Antworten und das Ergebnis des Städteduells gibt es in der Sendung am 6. August.

bal