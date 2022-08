Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

SWR dreht im Kloster Bronnbach

Main-Tauber-Kreis 25.08.2022 - 11:08 Uhr < 1 Min.

Im Interview stellt Kulturamtsleiter Frank Mittnacht (rechts) dem SWR-Fernsehteam das Kloster Bronnbach vor. Foto: Carmen Schmitt/Landratsamt

Rund vier Stunden lang sei das Team um Redakteur und Moderator Rolf Fritz im Kloster unterwegs gewesen, heißt es darin. Gedreht wurde unter anderem vor der Klosterkirche, im Abteigarten, in der Vinothek, im Kreuzgang und in der Orangerie. In einem Interview stellte Kulturamtsleiter Frank Mittnacht die Kulturstätte Kloster Bronnbach und die darin beheimatete Vinothek vor.

Dort präsentieren sich mehr als 20 Weinbaubetriebe aus der Region und bieten ihre Weine zum Verkauf an. Auch Gastronom Andreas Gravius sei zu Wort gekommen, schreibt das Landratsamt. In der Orangerie habe er sein Konzept für Restaurant und Hotel vorgestellt.

Die Sendung »Treffpunkt« mit dem etwa fünfminütigen Beitrag über das Kloster Bronnbach wird am Sonntag, 4. September, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt.

bal