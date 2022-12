Swinging Advent in der Dörlesberger Kirche

Konzert: Musikverein schon wieder auf hohem musikalischem Niveau

Wertheim 11.12.2022

Der Musikverein Dörlesberg erfüllte die St. Dorothea-Kirche mit weihnachtlichen Klängen von Klassik bis Swing. Foto: Thilo Winkelmann

"Jubeln, freuen, glücklich sein", so interpretierte Dirigent Bernhard Müßig in seiner Begrüßung den Titel des Eingangsliedes "Jubilate". Er und seine Musiker freuten sich, nach Jahren die Leere der konzertlosen Zeit endlich wieder füllen zu können. Durch viele Proben und Auftritte solle das musikalische Können des Musikvereins möglichst schnell wieder auf Vor-Corona-Niveau gelangen. Dem nach jedem Lied langanhaltenden Applaus der rund 140 Zuhörer in der Dörlesberger St. Dorothea-Kirche zur Folge ist dieses Ziel schon jetzt erreicht.

Sei es bei einer Interpretation von "Süßer die Glocken nie klingen", einer reduzierten Zusammenfassung von Tschaikowskys "Nussknacker Suite" oder dem gefühlvoll vorgetragenen "Amazing Grace", der volle Klangkörper des 30-köpfigen Ensembles begeisterte das Publikum immer wieder. Leise beginnend, langsam steigernd und stellenweise zu einem musikalischen Sturm anwachsend, so erfüllten Dynamik und Klangvielfalt das Dörlesberger Kirchenschiff.

In der Swing-Abteilung durften Lieder wie "Here comes Santa Claus" und "Santa Baby" dann natürlich nicht fehlen, und es kam auch langsam Bewegung in die Reihen der Zuhörer. Sich in einer Kirche im Takt der Lieder wiegende Oberkörper, auf Oberschenkeln tippende Finger und natürlich rhythmisch wippende Füße, alles eindeutige Anzeichen für mitreißenden Dörlesberger Swing. Eine Variation von Beethovens "Freude schöner Götterfunken" sollte den Konzertabend eigentlich beenden. Mit Standing Ovations erklatschten sich die begeisterten Besucher aber zwei Zugaben mit denen letztendlich ein bemerkenswertes Adventskonzert des Musikvereins Dörlesberg zu Ende ging. tlo

Thilo Winkelmann