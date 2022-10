SV Nassig darf Sportanlage Sponsorennamen geben

Ortschaftsrat: Ortsvorsteher Volker Mohr informiert am Montagabend auch über Auflagen zum Energiesparen

Wertheim 25.10.2022 - 11:55 Uhr 1 Min.

Der SV Nassig erhält die vertraglichen Namensrechte am Sportgelände. Damit kann er dieses nach einem Sponsor benennen und so Einnahmen für ihre Vereinsarbeit erzielen.

Nach dem Gemeinderat Wertheim stimmte nun auch der Ortschaftsrat der entsprechenden Berechtigung einstimmig zu. Ortsvorsteher Volker Mohr betonte, das Namensrecht gelte nur für die Sportanlage ohne die Wildbachhalle. Den entsprechenden Namen werde der SV Nassig bald bekannt geben, fügte er hinzu.

Zu den Regeln erklärte er, die Vergabe des Namensrechts werde über den Nutzungsvertrag des Platzes für fünf Jahre erteilt und verlängere sich ohne Kündigung um weitere fünf Jahre, maximal bis Ende des Nutzungsvertrags. Dem konkreten Namen müssen Stadtverwaltung und Ortschaftsrat zustimmen. Es handelt sich bei um eine nichtamtliche Bezeichnung, den die Stadt bei ihren Veröffentlichungen nicht verwenden wird. Eine Beschilderung mit dem neuen Namen ist im Rahmen der Vertragsdauer auf Kosten des Vereins möglich. Diese Regeln gelten für die Vereine der gesamten Großen Kreisstadt.

Ortsvorsteher Volker Mohr ging Montagabend auch auf die Pflicht zum Energieeinsparen ein. Es sei ein Sparziel von 20 Prozent vorgesehen. Alle Energieträger seien deutlich teurer geworden, betonte. Trotzdem würden Veranstaltungen der Vereine und Übungsstunden in kommunalen Gebäuden weiterhin möglich sein. Für Veranstaltungen müssten die Vereine aber mit höheren Energiekosten rechnen.

»Man muss sich auf jeden Fall an niedrigere Temperaturen bei Sportstätten gewöhnen«, so Mohr weiter. Die Temperaturen in den Räumen sei auf 19 Grad Celsius abgesenkt. Aus den Reihen der Bürger wurde darauf hingewiesen, Absenkungen und wieder Aufheizen der Halle in kürzeren Abständen zu vermeiden, da dies mehr Energie verbrauche als die Temperatur in der Halle konstant zu halten. Weiter wurde darum gebeten, dass die Nutzer des Bürgersaals darauf achten sollten, dass das Licht in der Toilette ausgeschaltet wird, wenn es nicht benötigt wird.

Mohr verwies darauf, dass außerorts jede zweite Straßenlaterne abgeschaltet wurde. Ob dies auch ortsintern passiere, sei noch offen. Er berichtete weiter, dass der Ausfall der Straßenbeleuchtung vor einigen Wochen nichts mit Einsparungen zu tun gehabt habe. Grund sei ein technischer Defekt in Bestenheid gewesen, der zum Ausfall der Straßenbeleuchtung in mehreren Ortschaften und Stadtteilen geführt habe.

bdg