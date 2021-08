Gastgewerbe im Main-Tauber-Kreis verliert Personal in teils drastischen Ausmaßen

Minijobber wählen Supermarktkasse statt Biertheke

Die Zahl der Minijobs ist im Main-Tauber-Kreis vor allem im Gastgewerbe stark zurückgegangen. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa

Stefan Schubert, Geschäftsführer der Agentur, bestätigt diese Entwicklung, die sich im Agenturbezirk vor allem im Gastgewerbe im vergangenen Jahr bei den Minijobbern bemerkbar gemacht habe. Seine Zahlen zeigen einen deutlich spürbareren Rückgang von Minijobs vor allem im Gastgewerbe. So ging etwa ihre Zahl in der Gastronomie binnen eines Jahres um 1000 auf nur noch 4077 Ende Dezember 2020 zurück. In den Beherbergungsbetrieben des Landkreises waren Ende vergangenen Jahres mehr als 350 Minijobber weniger beschäftigt. Über alle Branchen gerechnet, verzeichnete die Agentur Ende 2020 noch rund 12 700 geringfügig Beschäftigte im Landkreis Main-Tauber. Ein Minus von rund 1000 Personen binnen eines Jahres.

Minijobs »nicht krisensicher«

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) verweist darauf, dass Minijobs »nicht krisensicher« seien. So könnten Minijobs gerade in einer Pandemie »schnell zu einer Falle werden«, heißt es in einer Pressemitteilung. »In unsicheren Zeiten kürzen Firmen zuerst den 450-Euro-Kräften, die allerdings weder Anspruch auf das Kurzarbeiter- noch auf das Arbeitslosengeld haben«, kritisiert Mike Paul von der IG BAU Stuttgart auch die Situation der geringfügig Beschäftigten im Main-Tauber-Kreis.

Dabei sind bestimmte Personengruppen stärker betroffen als andere: Der Verlust von Minijobs hat im vergangenen Jahr im Landkreis Frauen mit einem Minus von knapp acht Prozent stärker getroffen als Männer (Minus 6,5 Prozent). Auch waren jüngere geringfügig Beschäftigte von dem Abbau merklich intensiver betroffen als ältere Arbeitnehmer, weist die Statistik der Agentur für den Main-Tauber-Kreis aus.

Der Blick in die Statistik zeigt auch, dass es ohnehin mehr Frauen als Männer sind, die im Landkreis ein geringfügig entlohnten Beschäftigung auf 450-Euro-Basis nachgehen. Und noch etwas fällt beim Blick auf die Zahlen auf: 4665 Frauen hatten lediglich einen Minijob. Alles Gründe, warum Frauen vom Abbau der Arbeitsplätze im vergangenen Jahr stärker betroffen waren als Männer.

Für Agentur-Geschäftsführer Stefan Schubert handelt es sich dabei vor allem um Frauen, die über den Minijob zum Familieneinkommen etwas dazuverdienen. Aber auch Jugendliche und Studenten gingen häufig einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nach, berichtet er von seinen Erfahrungen. Vorsichtig ist Schubert allerdings mit Prognosen, ob und wie viele Minijobber in ihre alten Beschäftigungsverhältnisse zurückkehren werden. Das Gastgewerbe sei zwar aktuell auf der Suche nach Minijobbern, ihre Zahl werde deshalb kurzfristig auch wieder, ist er überzeugt.

Vor- und Nachteile

Ob es allerdings die gleichen Beschäftigungszahlen wie vor der Corona-Pandemie geben wird, kann Schubert nicht sagen. Die Mitarbeiter der Arbeitsagentur zeigten in ihrer Beratung immer die Vor- und Nachteile eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses auf: »Für Rentner, Schüler oder Studenten kann ein Minijob durchaus Vorteile bringen«, sagt Schubert. Für eine soziale Absicherung im Alter sei er allerdings kaum geeignet.

Auch für »einen niederschwelligen Einstieg in eine Beschäftigung« könne ein Minijob geeignet sein, etwa für Frauen nach der Familienphase. Aufpassen müsse man allerdings, dass daraus dann nicht eine Dauerbeschäftigung werde und man bei der nächsten Krise auf der Straße stehe, zeigte Schubert Gefahren auf.

