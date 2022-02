Suche nach Flächen für PV-Anlagen

Erneuerbare Energien: Wertheim will Areale für den Bau von Freiflächen-Photovoltaik ausweisen

Wertheim 01.02.2022 - 15:05 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In Waldenhausen entsteht im Neubaugebiet "Nördlicher Felderflur" (Bildmitte) ein Holzhackschnitzelwerk zur Nahwärmeversorgung. Käufer der neun Grundstücke müssen ihre Heizenergie aus dieser Versorgung beziehen, schreibt eine Satzung ihnen vor. Foto: Axel Häsler

Mit dieser nicht leicht zu beantwortenden Frage beschäftigte sich der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt am Montag, ohne letztlich einen Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat zu formulieren.

Hintergrund der Diskussion um mögliche Flächen für PV-Anlagen war ein Antrag der Grünen an die Verwaltung. Der lautete, dass auf »für die Landwirtschaft benachteiligten Flächen« Sondergebiete für Freiflächenphotovoltaik auszuweisen sind.

Die Bauverwaltung hatte in einem ersten Auswahlverfahren eine Karte auf der Basis des Flächennutzungsplans erstellt, in der alle die Flächen als potenzielle Photovoltaikareale ausgewiesen sind, die nach dem Energieatlas Baden-Württemberg als »für die Landwirtschaft benachteiligte Flächen« gelten. Wie der Leiter der Bauverwaltung, Armin Dattler, im Ausschuss erläuterte, handele es sich dabei vor allem um Flächen, »die schwächere landwirtschaftliche Erträge« lieferten. Gründe dafür können ungünstigere klimatische Bedingungen oder schlechtere Bodenqualitäten sein. Auch Hemmnisse bei der Bewirtschaftung - etwa steile Hänge - können dazu führen, dass Flächen als »benachteiligt« ausgewiesen werden. »Was als benachteiligtes Gebiet gilt und was nicht, regelt das EU-Landwirtschaftsrecht«, so Dattler weiter.

Große Zahl an Flächen

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass es auf Wertheimer Gemarkung etwa 2880 Hektar Flächen gibt, auf denen nach diesem Kriterium PV-Anlagen grundsätzlich errichtet werden könnten. Eine oberhalb des Klosters Bronnbach geplante PV-Anlage etwa, die im Ortschaftsrat Reicholzheim auf keine Zustimmung stieß, würde demnach ebenfalls in ein solches »benachteiligtes Gebiet« fallen. Fast alle Hanglagen im Taubertal, wegen ihrer Steilheit nur schwer zu bewirtschaften, gehören ebenfalls in diese Gebietskategorie und kämen damit als potenzielle PV-Freiflächen in Frage. Michael Althaus (CDU) zweifelte, dass ein Investor im engen Tal solche Anlagen errichten werde, wenn die Sonneneinstrahlung nur begrenzte Strom-Erträge liefere.

Große Flächen für mögliche Photovoltaikanlagen weist die Karte auf den Höhenzügen oberhalb von Reicholzheim und Bronnbach, aber auch im Osten Wertheims jeweils rund um die Ortschaften Kembach, Dietenhan, Lindelbach und Bettingen aus. Dass alle diese Flächen am Ende eines Auswahlverfahrens übrig bleiben werden, stellte Armin Dattler allein schon deshalb in Frage, weil viele in einem sogenannten Regionalen Grünzug liegen. Diese Grünzüge werden vom Regionalplan Heilbronn-Franken festgelegt und sollen von Siedlungstätigkeit und funktionswidrigen Nutzungen freigehalten werden, so Dattler. Photovoltaikanlagen seien zwar »in bestimmten Ausnahmefällen« möglich, aber immer nur bis fünf Hektar Fläche.

Bevor es zur Ausweisung von für Freiflächenphotovoltaikanlagen geeigneten Flächen kommt, sollen wichtige an dem Findungsprozess Beteiligte gehört werden. Im Bauausschuss wurde deutlich, dass vor einer Entscheidung, auch die landwirtschaftlichen Akteure zu hören seien. Das betonte nicht nur Songrid Breuninger (Freie Bürger). Auch Antragsteller Richard Diehm (Grüne) verwies darauf, dass ihm bei der Flächenausweisung »die Bonität der Böden« zu wenig berücksichtigt worden sei.

Auch der Einwand von Egon Schäfer (CDU), man könne doch keine Streuobstwiesen wie etwa in Lindelbach mit Photovoltaik überbauen, fand bei Armin Dattler Gehör. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte schließlich grundsätzlich deutlich, dass die von der Bundesregierung gewollte Energiewende nur zu schaffen sei, wenn auch der Bau von PV-Anlagen vorankomme. »Das ist politisch gewollt und wird finanziell gefördert«, und es müsse deshalb Ziel sein, auf Wertheimer Gemarkung potenzielle Flächen für Photovoltaik ausfindig zu machen. Herrera Torrez berichtete von einer zunehmenden Zahl von Investoren mit Anträgen für PV-Anlagen, die auf die Kommune zukommen.

Bis zu acht Flächen ausweisen

Am Ende des Findungsprozesses wünscht sich der Oberbürgermeister, dass bis zu acht Bereiche auf der Gemarkung Wertheim ausgewiesen werden, auf denen Projektentwickler solche Anlagen realisieren könnten.

Vor der Einleitung eines Flächennutzungplan- und Bebbauungsplanverfahrens für Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik sollen auch die betroffenen Ortschaften und Stadtteile gehört werden.

GUNTER FRITSCH