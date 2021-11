Studie im Main-Tauber-Kreis beleuchtet Lage in Pflegeinrichtungen

Pandemie: Mobiles Impfteam am Samstag in Wertheim - 149 Neuinfektionen bestätigt

Main-Tauber-Kreis 08.11.2021 - 16:32 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aktive Fälle von Coronavirus-Infektionen im Main-Tauber-Kreis, aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden (Stand: 8. November, 15 Uhr).

Die betroffenen Menschen leben im Gebiet aller Städte und Gemeinden des Landkreises außer Wittighausen und befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt Infizierten im Landkreis beträgt nun 6719.

Die Zahl der Genesenen steigt um 57 Menschen auf 6181. Somit sind derzeit 444 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen, heißt es weiter. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 6 (+1), Assamstadt: 11 (+1), Bad Mergentheim: 126 (+43), Boxberg: 29 (+6), Creglingen: 12 (+6), Freudenberg: 5 (+1), Großrinderfeld: 3 (+1), Grünsfeld: 5 (+3), Igersheim: 23 (+10), Königheim: 1 (+1), Külsheim: 4 (+2), Lauda-Königshofen: 30 (+9), Niederstetten: 13 (+1), Tauberbischofsheim: 28 (+6), Weikersheim: 68 (+26), Werbach: 12 (+1), Wertheim: 66 (+30) und Wittighausen: 2.

Viele Infektionsfälle der vergangenen Tage sind auf eine größere Halloweenparty sowie auf eine private Feier zurückzuführen, so die Mitteilung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Sonntag laut Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (LGA) bei 217,8. Sie beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen (1. bis 7. November) je 100.000 Einwohner. Allerdings wurde diese Zahl zu niedrig ausgewiesen, da das Gesundheitsamt Main-Tauber-Kreis und einige andere Gesundheitsämter in Baden-Württemberg am Sonntag aus technischen Gründen keine Infektionszahlen an das Landesgesundheitsamt übermitteln konnten.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 4,32. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100.000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 323.

Die aktuellen Werte für Montag, 8. November, können ab etwa 18 Uhr im Lagebericht des LGA unter https://www.gesundheitsamt-bw.de abgerufen werden.

Wichtige Erkenntnisse gewinnen

Eine Studie hat erstmals die Lage in Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege in Baden-Württemberg während der Corona-Pandemie beleuchtet. Sie wurde durch das Sozialministerium Baden-Württemberg gefördert.

Insbesondere Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege waren zu Beginn der Corona-Pandemie mit großen Herausforderungen konfrontiert. Gerade ältere Menschen, viele von ihnen mit Vorerkrankungen, mussten besonders vor dem Virus geschützt werden. Für die Politik bedeutete dies laut Sozialministerium oft eine schmale Gratwanderung zwischen dem höchstmöglichen Schutz und den individuellen Freiheitsrechten, beispielsweise von Bewohnern in Pflegeheimen.

Das Sozialministerium hofft, dass die schwersten Zeiten der Corona-Pandemie in den Einrichtungen der Langzeitpflege hoffentlich vorbei sind. Es sei wichtig gewesen, bereits während der akuten Phase der Krise wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und aus den Erfahrungen der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.

Ziel der Studie sei es gewesen, die unterschiedlichen Perspektiven von Betroffenen und ihren Angehörigen, der Mitarbeitenden und der Führungspersonen herauszuarbeiten, Wertediskurse zu eröffnen und die Themen zu identifizieren, die von den Einrichtungen der Langzeitpflege konsequent bearbeitet und darüber hinaus gesellschaftspolitisch neu geordnet und gestaltet werden müssten, erklärte das Ministerium.

Dank der Studie liege nun eine sehr gute Datengrundlage zur aktuellen Lage in den Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege in Baden-Württemberg vor, um Schwächen im System auszumachen, Reformideen zu entwickeln und Bündnispartner für deren Umsetzung zu finden, damit alle künftig auf ähnliche Situationen besser vorbereitet sind. Deshalb werde man die Ergebnisse jetzt sorgfältig analysieren, erläuterte das Ministerium.

Für das Ministerium gehöre es zu den zentralen Handlungsfeldern, die digitalen Arbeitsstrukturen und Prozesse sowie die Zusammenarbeit der Pflegeeinrichtungen mit den Gesundheitsämtern und den niedergelassenen Medizinern zu verbessern. "Um diese Ziele zu erreichen, werden auch weiterhin allen relevanten Akteure in der 'Task Force Langzeitpflege und Eingliederungshilfe' eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten", teilte das Ministerium mit.

Mobiles Impfteam am Samstag im Einsatz

Ein mobiles Impfteam ist am Samstag, 13. November, von 10 bis 15 Uhr in der Main-Tauber-Halle, Leberklinge 13, in Wertheim im Einsatz. Es werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson mitgeführt. Ein anderes Präparat kann bei der Aktion nicht gewählt werden.

An den Stationen der mobilen Impfteams kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung (Erst-, Zweit- und Drittimpfung) erhalten. Das Angebot ist also ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt. Eine Impfung ist für Bürger ab zwölf Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Je nach Andrang können möglicherweise Wartezeiten entstehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für die Impfung müssen der Personalausweis und, falls vorhanden, das gelbe Impfbuch mitgebracht werden.

Eva Maria Lüft