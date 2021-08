Strohlager in Boxberg brennt völlig aus

Rund 100 Kräfte über mehrere Stunden im Einsatz

Gegen 15.30 Uhr brach in der Straße »Zur Wasserscheide« in einer Halle, in der Stroh lagerte, aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Halle komplett in Flammen. Bei ihrem Versuch zu löschen, waren zwei Personen verletzt worden, so die Polizei. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und verhinderte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen.

Wasserversorgung schwierig

Schwierig gestaltete sich die Wasserversorgung. Der Einsatzleiter forderte deshalb drei Löschwasserfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 23 000 Liter an. Diese brachten im Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle. Auch landwirtschaftliche Betriebe aus der Umgebung unterstützten die Feuerwehr, indem sie gefüllte Wassertanks herbeitransportierten.

Mit landwirtschaftlichem Gerät wurde zudem das Stroh aus der Halle geholt und ausgebreitet, um es zu löschen. Ein Bagger begann mit dem Abriss der einsturzgefährdeten Halle. Die Löscharbeiten werden sich nach Einschätzung des Einsatzleiters noch über mehrere Stunden hinziehen.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Schaden dürfte sich auf etwa 150 000 Euro belaufen.

