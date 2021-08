Streitigkeiten und Selbstverletzungen

Gericht: Verfahren wegen Freiheitsberaubung eingestellt - Mann aus Wertheim muss Geldbuße von 500 Euro zahlen

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, am 16. August vergangenen Jahres in Folge eines Streits seiner damaligen Freundin den Autoschlüssel und das Handy abgenommen und sie in der Wohnung eingesperrt zu haben. Die Frau soll sich aufgrund der Situation selbst Verletzungen zugefügt haben.

Der 30-Jährige erklärte vor Gericht, er habe ein Verhältnis mit der 33-jährigen Frau gehabt. Sie hätten eine On-Off-Beziehung geführt. In besagter Nacht habe er zum ersten Mal von dem Sohn und Ehemann der Pflegerin aus dem Landkreis Olpe erfahren. Er bestritt die Tatvorwürfe, selbstverletzendes Verhalten soll nicht in seinem Beisein stattgefunden haben: "Die lügt doch eh, wenn sie den Mund aufmacht."

Die noch verheiratete 33-jährige Zeugin schilderte, dass der Angeklagte an besagtem Abend ein Selfie der beiden sowie den Standort von ihrem Handy aus an ihren Ehemann verschickt habe. Er habe die Sache ausdiskutieren wollen und sie nicht gehen lassen. In der enormen Drucksituation habe sie sich zu selbstverletzendem Verhalten gezwungen gesehen. Die Richterin fragte, womit sie sich die Schnittverletzungen am Unterarm zugefügt habe. Die Zeugin erklärte, sie habe einen Einwegrasierer auseinandergebaut. Sie habe den Vorfall zur Anzeige gebracht aus Angst vor den Handlungen des Angeklagten und, damit die Polizei im Notfall in den Akten einen Vermerk sehe und ihr glaube.

Der 44-jährige Ehemann der Geschädigten bezeugte vor Gericht, dass das Bild und der Standort plötzlich bei ihm im Chat erschienen seien. Er habe seine Frau erst am nächsten Morgen angetroffen mit Verbänden an den Unterarmen. Der Ehemann sagte: "Das war der Startschuss für die Selbstverletzungen in den nächsten Monaten."

Staatsanwaltschaft und die Richterin zogen eine Einstellung des Verfahrens gegen Geldbuße in Betracht. Dies erfolgte schließlich auch, mit der Auflage, 500 Euro in drei Raten an den Verein Weißer Ring zu zahlen.

