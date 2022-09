Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streit zwischen ehemaligen Freundinnen landet vor Gericht

Gericht: Verfahren wegen Beleidigung gegen 27-Jährige

Wertheim 01.09.2022 - 16:08 Uhr 2 Min.

Ein entscheidender Zeuge in dem Prozess konnte wegen seiner Corona-Erkrankung nicht erscheinen und die Richterin am Amtsgericht Wertheim besteht auf dessen Aussage, da dieser »das Verfahren eingebrockt« habe.

Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklageschrift: Die Angeklagte soll im Dezember vergangenen Jahres ein vertrauliches Telefonat mit einer 24-jährigen Industriekauffrau aufgenommen haben und deren damaligen Verlobten abgespielt haben.

Beleidigung geäußert?

Außerdem soll sie im daraus entstandenem Konflikt die Beleidigung »Du bist behindert, du kleine Hure« in einem weiteren Telefongespräch geäußert haben.

Die Angeklagte bestreitet diese Vorwürfe bei Gericht. Sie und ihre Rechtsanwältin erklären, dass es sich um Vermutungen der 24-Jährigen handele, es aber niemals zu einer Aufnahme des Telefonats kam. Die Beleidigung habe sie ebenfalls nicht getätigt.

Das Telefonat habe es dennoch gegeben, da die beiden Frauen durch das Verwandtschaftsverhältnis ihrer Verlobten in Kontakt standen. Die 27-Jährige erklärt, dass sie seitdem keinerlei Kontakt mehr hatten und begründet dies mit Aussagen der 24-Jährigen über ihren Verlobten, die sie nicht akzeptieren konnte. Die Richterin Hammer gibt zu Bedenken, dass es sich um ein Problem handele, das man hätte lösen können ohne vor Gericht zu gehen.

Die junge Industriekauffrau, die von einer Freundin zu dem Gerichtstermin begleitet wurde, bestätigt den Gedanken der Richterin. Der Streit der beiden Prozessbeteiligten sei vor allem durch die beiden Männer entstanden.

Ihr damaliger Verlobter, habe ihr Aussagen aus dem Gespräch vorgeworfen und zudem erklärt, er hätte Aufnahmen von dem Telefonat der beiden Frauen. Die 24-Jährige möchte nicht auf Details des Streites eingehen und widersetzt sich den Fragen der Richterin und Rechtsanwältin mit dem Hinweis, die Sache sei schon lange her und sie habe eigentlich damit abgeschlossen.

Als Zeuge ist auch der Verlobte geladen, der sich selbst nur als Freund der Angeklagten vorstellt. Dieser erklärt, er habe das längere Telefongespräch mitbekommen, da er sich im gleichen Raum wie die Angeklagte befunden habe. Bei diesem ging es hauptsächlich um ihn und seinen Cousin, den damaligen Verlobten der 24-Jährigen.

Keine Aufnahme

Er versichert der Richterin, dass keine Aufnahme des Telefonats stattfand, möchte jedoch keine weiteren persönlichen Informationen preisgeben.

Die Richterin, die mit den vagen Aussagen der Beteiligten unzufrieden ist, zieht eine Einstellung des Verfahrens in Betracht, wogegen sich die Rechtsanwältin der Angeklagten sträubt, da sie von der Unschuld ihrer Mandantin überzeugt ist. So beschließt die Richterin, die Sitzung zu unterbrechen und den Ex-Verlobten der 24-Jährigen anzuhören, welcher wegen seiner Corona-Erkrankung nicht zu der Verhandlung erschien. Die Verhandlung wird am 14. September fortgeführt.

