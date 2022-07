Streit um Kosten für Wertheimer Tauberbrücke ist beigelegt

Vergleich: Stadt zahlt an Aschaffenburger Baufirma Adam Hörnig einen Schlussbetrag von 685.000 Euro - Noch »kleinere Nachbesserungen«

Wertheim 27.07.2022 - 14:59 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Aschaffenburger Baufirma Adam Hörnig wird am Widerlager der Tauberbrücke auf der Seite zur Altstadt noch einen Baumangel beheben, lautet ein Teil des Vergleichs, den die Firma und die Stadt Wertheim abgeschlossen haben. Foto: Gunter Fritsch Der fünf Jahre schwelende Rechtsstreit um Mängel am Neubau der Tauberbrücke ist belegt. Die Stadt zahlte der Aschaffenburger Baufirma Adam Hörnig einen Schlussbetrag von 685.000 Euro. Geltend gemacht hatte die Firma allerdings 1,4 Millionen Euro. Foto: Gunter Fritsch

Zugleich verpflichtete sich das Aschaffenburger Bauunternehmen dazu, einen Baumangel an der Übergangskonstruktion der Brückenwiderlager zu beheben. Das sieht der jetzt geschlossene Vergleich beider Parteien vor, der erst nach Vorlage eines unabhängigen Baugutachtens zustande kam.

Die Stadt hatte nach Fertigstellung des neuen Brückenbauwerks über die Tauber im März 2017 Mängel an der Ausfertigung einiger Gewerke und an Ausschreibungsdetails geltend gemacht und der Baufirma die geforderte Schlusszahlung von 1,4 Millionen Euro verweigert. Nachdem eine außergerichtliche Einigung nicht zustande kam, verklagte die Stadt Wertheim die Baufirma vor dem Landgericht Mosbach. Eine Klage, die die Baufirma mit einer eigenen Klage erwiderte. Ein Ende 2019 angesetzter Gerichtstermin kam dann schließlich nicht zustande, weil sich beide Parteien auf ein Sachverständigengutachten einigten.

Ausbaggerung ist bezahlt

Die jetzt gefundene Einigung sieht weiter vor, dass die Stadt »kleinere Mängel und Nachbesserungen« auf eigene Kosten ausführen lasse, erläuterte der Leiter des Bauressorts Armin Dattler gegenüber dieser Redaktion.

Die Kosten für die Ausbaggerung der Tauber waren offenbar nicht Teil der Einigung. Wie Dattler sagte, seien diese bereits von der Stadt bezahlt. Insgesamt wäre es auch schwierig gewesen, die Kosten herauszurechnen, die einzig für die Ausbaggerung der weggespülten Baustraße angefallen sind. Bei der Ausbaggerung habe man die Tauber nämlich bis vor zur Mainmündung ausgebaggert, erläuterte Dattler die Hintergründe.

Die Stadt habe bereits in den Vorjahren »vorsorglich ausreichend Haushaltsüberträge von rund 825.000 Euro gebildet«, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Armin Dattler geht davon aus, dass diese Summe letztlich auch für die im Vergleich vereinbarten »kleineren Nachbesserungen« an der Brücke notwendig werde. Den vom Gutachter festgestellten Mangel an der Baukonstruktion eines Widerlagers werde die Firma Hörnig jetzt zeitnah beheben, schilderte Wolfgang Hörnig das weitere Vorgehen. Auch das zweite Widerlager der Brücke auf der linken Tauberseite werde noch einmal kontrolliert, sagte er.

Zufrieden mit Vergleich

Hörnig-Geschäftsführer Wolfgang Hörnig zeigte sich im Gespräch mit dieser Redaktion »insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis« des jetzt erzielten Vergleichs, auch wenn der von der Firma aufgerufene Schlussbetrag mit 1,4 Millionen Euro deutlich höher gelegen habe. Ziel der Firma sei es nie gewesen, sich vor dem Landgericht in Mosbach zu streiten, sagte Hörnig. »Unser Geschäft ist es, zu bauen und keinen Rechtsstreits zu führen«, betonte er noch einmal, dass man von Anfang an bemüht gewesen sei, einen für beide Parteien tragbaren Vergleich herbeizuführen. Ein Bauprozess habe nicht im Interesse der Firma gelegen, zumal immer die Gefahr bestehe, dass sich solche Verfahren mindestens fünf Jahre hinzögen. Man habe mit dem Vergleich »kein Geld verdient, aber auch kein Geld verloren«.

Bewerbung für neue Mainbrücke

Die Aschaffenburger Firma hat in Wertheim nicht nur die neue Tauberbrücke gebaut. Auch die Odenwaldbrücke wurde bereits von der Adam Hörnig Baugesellschaft mbH errichtet. Wolfgang Hörnig kündigte an, dass man sich auch auf die Ausschreibung für den Neubau der Main-Brücke zwischen Wertheim und Kreuzwertheim bewerben wolle. Diese Mainquerung befinde sich in der Planung, heißt es vom zuständigen staatlichen Bauamt Aschaffenburg.

Das 200 Meter lange Bauwerk soll nach derzeitigem Planungsstand 13,2 Millionen Euro kosten. Baulastträger sind die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg.

GUNTER FRITSCH

Chronologie: Streit um die Tauberbrücke Die neue Tauberbrücke Wertheim wurde 2016 nach Abriss der alten Brücke an gleicher Stelle neu gebaut und im März 2017 für den Verkehr freigegeben. Die Stadt hatte ursprünglich mit Baukosten in Höhe von etwa 3,9 Millionen Euro kalkuliert. Schon während der Bauausführung war es zu Streitigkeiten über die Arbeiten gekommen, immer wieder besserte die beauftragte Aschaffenburger Firma Adam Hörnig auch nach. Bis Ende 2017 waren beide Parteien um eine außergerichtliche Einigung bei Streit um Baumängeln bemüht, dann klagte die Stadt gegen die Baufirma. Ein Ende 2019 vor dem Landgericht Mosbach angesetzter Gerichtstermin wurde schließlich abgesagt, nachdem sich beide Parteien auf ein Sachverständigengutachten geeinigt hatten. Erst im Herbst 2020 kam es dann aber zu einer Einigung, welcher Fachmann das Gutachten erstellen soll. Wenn dieses Gutachten vorliegt, seien beide Parteien an die Aussagen gebunden, hatte es damals geheißen. Weitere zwei Jahre dauerte schließlich, bis der Gutachter jetzt seine Expertise vorgelegt hat und die Parteien sich auf das Gutachten einigten. Der Gemeinderat Wertheim stimmte dem außergerichtlichen Vergleich in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 11. Juli nun zu. (gufi)