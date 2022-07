Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Straßensanierung in Wertheim soll 2023 starten

Gesamtkonzept: Bauverwaltung legt Priorisierung der Erneuerungen für die kommenden Jahre vor

Wertheim 13.07.2022 - 12:23 Uhr 2 Min.

Kaum zu übersehen sind die Schäden an der Ortsdurchfahrt Nassig. Im kommenden Jahr will die Stadt erste Planungsmittel für die Sanierung der Gehwege in den Haushalt einstellen. Foto: Gunter Fritsch Der Radweg "Sandweg" von Dertingen nach Bettingen soll im kommenden Jahr saniert werden. Dazu wird er einen neuen Asphaltbelag erhalten. Foto: Gunter Fritsch

Ziel des Konzeptes sei es, pro Haushaltsjahr »ein fiktives Jahresbudget« für die Sanierung in Höhe der »tatsächlich im Haushalt veranschlagten Abschreibungen abzüglich der Auflösungen« festzusetzen, erläuterte Achim Hörner von der Tiefbauabteilung das Vorgehen.

Für den Haushalt 2023 schlug Hörner vier Sanierungsprojekte vor, die nach ersten Kalkulationen zusammen allein schon 1,05 Millionen Euro kosten dürften.

Sanierungsstau abbauen

Das jetzt erstmals vorgestellte Sanierungskonzept geht auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem März 2019 zurück. Bereits damals waren sich die Fraktionen im Gemeinderat einig, dass es bei dem vorhandenen Sanierungsstau für die Straßen und Wege auf der Gemarkung Wertheims eine Priorisierung der Maßnahmen geben müsse.

Das jetzt vorgelegte Konzept der Verwaltung zielt darauf ab, Straßensanierungsprojekte in den kommenden Jahren nach ihrer jeweiligen Bedeutung abzuarbeiten. Dazu wird die Verwaltung anhand des jetzt ausgearbeiteten Konzepts, kurzfristig eintretender Sonderfälle und des jeweiligen angenommenen Jahresbudgets zu Beginn eines Kalenderjahres bereits Vorschläge für Sanierungsmaßnahmen für das Folgejahr machen. Für 2023 stehen auf der Liste vier Projekte, die von der Verwaltung vorgeschlagen wurden. Sie wurden so vom Gemeinderat allerdings noch nicht beschlossen. Das soll erst mit den Haushaltsberatungen im Hergst geschehen, wenn das tatsächliche Sanierungsbudget vom Rat festgelegt wurde. Teuerstes Projekt dürfte die Sanierung des Radweges Sandweg zwischen Dertingen und Bettingen werden. Er ist im Budget mit 630.000 Euro kalkuliert. Hörner erläuterte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass die dort noch liegenden Betonplatten zertrümmert werden würden und als Unterbau für einen neuen Radweg dienen können. Anschließend werde eine neue Asphaltdeckschicht aufgetragen. Er geht davon aus, dass es zu dem Projekt auch Landesfördermittel geben werde, weil an der viel befahrenen Landesstraße 2310 kein Radweg vorhanden sei.

Zwei Radverbindungen

Zwei weitere Radverbindungswege stehen im Sanierungskonzept und wurden von den jeweiligen Ortschaften vorgeschlagen. So soll der Teilabschnitt des Radwegs Liebliches Taubertal zwischen Reicholzheim und der Teilbacher ebenfalls einen neuen Belag erhalten (Kalkulierte Kosten: 106.000 Euro) wie der Feldweg Am Haag in Kembach, der Teil des Kembachtal-Radwegs ist. Kosten hier: 159.000 Euro.

Schließlich soll die vorbereitende Planung für die Sanierung der Gehwege an der Miltenberger Straße in Nassig im kommenden Jahr begonnen werden. Dafür sind rund 150.000 Euro angesetzt.

Dieses Projekt werde in Zusammenarbeit mit dem Land umgesetzt, erläuterte Achim Hörner, weil es dabei um die Landesstraße 507 handele, die durch die Ortschaft führe. Hörner geht davon aus, dass das Land in den kommenden Jahren eine Sanierung der Ortsdurchfahrt realisieren werde.

CDU: Mehr Geld nötig

Das Sanierungskonzept stieß im Gemeinderat auf breite Zustimmung. Es wurde von Brigitte Kohout (SPD) als »eine hervorragende Grundlage« für die Haushaltsberatungen bezeichnet.

Axel Wältz (CDU) stellte sich die Frage, wie man nun in Zukunft mit der Prioritätenliste umgehe angesichts der hohen Kosten, die allein durch die Projekte entstünden, die in der Liste mit der Priorität eins versehen seien. Er schlug deshalb vor, die Gelder für geplante Sanierungen um 500.000 Euro anzuheben.

Hintergrund: Straßensanierungskonzept Das jetzt von der Bauverwaltung im Gemeinderat vorgestellte Sanierungskonzept der Wertheimer Straßen und Wege umfasst allein 25 Projekte, die von den Ortschaften und Stadtteilen als besonders sanierungsbedürftig vorgeschlagen wurden. Die Liste enthält aus jeder Ortschaft und jedem Stadtteil eine Sanierungsmaßnahme. Die Länge der zu sanierenden Straßen in diesem ersten Schritt beträgt 11,6 Kilometer. Die voraussichtlichen Sanierungskosten werden auf 8,9 Millionen Euro geschätzt. Bei angenommenen Förderungen bezifferte die Bauverwaltung auf 1,4 Millionen Euro, so dass auf die Stadt Kosten von geschätzten 7,5 Millionen Euro zukommen könnten. Umgesetzt werden könnten alle Projekte nach vorsichtigen Schätzungen innerhalb eines Zeithorizontes von fünf und mehr Jahren. Viele Straßen auch durch die Stadtteile und Ortschaften gehen fallen zudem in die Baulast von Landkreis und Land Baden-Württemberg. Ein Beispiel ist die Ortsdurchfahrt von Eichel der L 2310. Hier prüfe das Land derzeit, ob die 500 Meter lange Strecke nicht im Zuge der in diesem Sommer anstehenden Lärmsanierung auf dem Abschnitt Wertheim-Eichel erneuert werden könne, erläuterte Achim Hörner von der Wertheimer Tiefbauabteilung im Gemeinderat. gufi