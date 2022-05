Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Straßensanierung abgeschlossen: Freie Bahn zwischen Wartberg und Bestenheid

800 Meter Fahrbahn sind saniert

Wertheim 20.05.2022 - 14:43 Uhr < 1 Min.

Die Straße zwischen dem Wartberg und Bestenheid ist nach Sanierung eines 800 Meter langen Teilstücks seit Donnerstag wieder freigegeben.

Die Vollsperrung der wichtigen Verbindung hatte besonders zu den Stoßzeiten für längere Schlangen auf den durch die Wertheimer Kernstadt führenden Umleitungsstrecken gesorgt. Die Straße war seit 27. April für gut drei Wochen gesperrt, eigentlich hätte sie schon zum 13. Mai wieder freigegeben werden sollen. Doch die Witterung machte den Plan zunichte: Eigentlich sollte am 4. Mai asphaltiert werden, doch starke Regenfälle am Tag zuvor sorgten dafür, dass die geplanten Arbeiten verschoben werden mussten und sich die Sperrung damit verlängerte. Immerhin: Für die stark witterungsabhängigen Markierungsarbeiten spielte das Wetter mit - seit Donnerstagabend ist die Strecke wieder frei.

Die Stadtverwaltung hat die durch den Verkehr stark in Mitleidenschaft gezogene Strecke seit 2019 abschnittsweise saniert, um die jeweils nötigen Vollsperrungen so kurz wie möglich halten zu können. Das jetzt vollendete, 800 Meter lange Teilstück war der dritte Abschnitt, für die Erneuerung des Asphalts sowie von Teilen des Straßenunterbaus hatte die Stadt mit Kosten von etwa 274.000 Euro geplant. Mindestens eine weitere Sperrung wird noch folgen müssen: Bis 2023 will die Stadt die komplette, 3,1 Kilometer lange Strecke saniert haben. scm/Matthias Schätte

