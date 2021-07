Strahlend und mächtig stolz

Gemeinschaftsschule Wertheim: Zehntklässler in der Aula Alte Steige verabschiedet - Gesamtdurchschnitt 2,4

Die Absolventen der Klasse 10m der Gemeinschaftsschule Wertheim mit Brigitte Kohout (links) und Klassenlehrerin Carolin Strehl sowie Schulleiter Lothar Fink (rechts).

Strahlend und mächtig stolz auf ihren Realschulabschluss zeigten sich alle Beteiligten, ob Schüler, Eltern und Geschwister, Schulleitung und Kollegium sowie die Ehrengäste.

Die Aula Alte Steige war festlich geschmückt und groß genug, um gemäß Hygienebestimmungen Schulabschluss und Zeugnisübergabe zu feiern. Sogar ein kleines Büffet hatten die Schüler aufgebaut.

Einmarsch der Absolventen

Nach dem Einmarsch der Absolventen gab es gleich einen Einblick in das Profilfach Musik, dessen Schüler mit ihrem Lehrer Burkard Schäffner (Schlagzeug) passend das Stück »Summertime Sadness« spielten, wobei die Cellistin Leni Thauer in dem Ensemble mit Lena Müller (E-Piano), Lena Rechenberg (Gitarre) und Raphael Whalen (Bass) besonders auffiel. Sie setzten am Ende auch mit »All the small things« den Schlusspunkt.

»Würdevoll« nannte Schulleiter Lothar Fink den Rahmen, in dem gefeiert werden konnte, hatte man doch zuerst wegen der Pandemieverordnungen eine nüchterne Zeugnisübergabe im Klassenzimmer ohne Gäste befürchtet. Nun konnte er die Absolventen, deren Eltern und Geschwister, die Ehrengäste Brigitte Kohout als Stellvertreterin des Oberbürgermeisters und seine Vorgängerin im Amt, Alice Jäger, begrüßen.

»Auch bei uns kann man einen tollen Realschulabschluss machen«, sagte Fink mit Blick auf den Gesamtdurchschnitt von 2,4. Dieser Abschluss sei mit einigem Aufwand erarbeitet worden, denn die letzten beiden Schuljahre seien von der Pandemie geprägt gewesen.

»Ihr habt euch den Abschluss verdient«, sagte der Schulleiter anerkennend, und dass das trotz Lockdowns, Homeschooling, Hygieneplan, Tests und Masken so gut gelungen sei, mache ihn »mächtig stolz«.

Den Kollegen, vor allem der Klassenlehrerin, zolle er Respekt. An die Eltern gerichtet, sagte Fink: »Seien Sie stolz auf Ihre Kinder!«. Fink selbst hatte Mathematik in der Klasse unterrichtet und versicherte, dass er die »14 unterschiedlichen Charaktere« sehr vermissen werde. Wie Einstein »leidenschaftlich neugierig« zu sein, wünschte er den Absolventen.

Tolles Ergebnis

Grüße und Glückwünsche des Oberbürgermeisters überbrachte Stadträtin Brigitte Kohout. Mit einem tollen Ergebnis wäre die Herausforderung in diesen schwierigen Zeiten gemeistert worden. »Summertime Happiness« wünschte sie in Anlehnung an den Eingangssong. Eine Diashow bot Höhepunkte vergangener Schuljahre, besonders die Fahrt der Französischschüler nach Paris beeindruckte die Gäste.

Carolin Strehl unterrichtete die Schüler insgesamt fünf Jahre, das letzte Jahr als Klassenlehrerin. »So eine gute Deutsch-Klasse hatte ich in neun Jahren noch nie«, stellte sie fest. Sie verabschiedete sich sichtlich gerührt von ihren Schützlingen.

Es sei viel gebüffelt worden, besonders Rechtschreibung sei beliebt gewesen, sagte sie augenzwinkernd und spielte auf viele Ereignisse an, die von den Schülern mit Applaus und Lachsalven quittiert wurden. »Hört niemals auf, zu träumen«, empfahl sie den Absolventen und dankte ihnen für »die tolle Zeit«.

Bei der Vorstellung der einzelnen Lehrer und Schüler mittels einer Bildpräsentation konnten sich die Gäste von der Vielfalt der jungen Leute überzeugen. Klassenmutti, Jogginghosen, Schnitzelbrötchen, Therapeutin, Mathe-Checker und die »Rote Katze« waren Stichworte, die bei den Insidern für große Erheiterung sorgten.

Die Klassensprecherinnen Leni Thauer und Lena Rechenberg gaben einen sehr amüsanten Einblick in die Klasse 10 m. So froh seien sie gewesen, als sie nach dem Lockdown in dicken Klamotten und bei geöffneten Fenstern wieder in der Schule sein durften. Ausdrücklich dankten sie Rektor Fink dafür, der das an der GMS als erster in Wertheim möglich gemacht hatte.

Lob für dicken Geduldsfaden

Ihre Klassenlehrerin bekam großes Lob für den »dicken Geduldsfaden«. Sie habe viele »dolle fünf Minuten« der Schüler ausgehalten. Sie hätte auf Anraten ihrer Schüler auch endlich ihren Freund geheiratet, wurde schmunzelnd berichtet, »aber mit der Namensänderung haben wir nicht gerechnet«.

Mit originellen kleinen Geschenken verabschiedete sich die Klasse bei allen ihren Lehrern, bevor die ersehnten Zeugnisse ausgegeben wurden.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Im Überblick: Absolventen und Preisträger Gemeinschaftsschule Wertheim (Klasse 10m) Klassenlehrerin: Carolin Strehl Liam Adelmann; Timo Bauer; Tom Beuschlein; Lars Dinkel; Mia Frazzitta; Celina Klein; Nico Marques Gistel; Lena Müller, Preis 1,5; Lena Rechenberg, Lob 2,1; Nele Remer, Lob 2,0; Leni Thauer, Preis 1,6; Fiona Tschritter, Preis 1,2; Raphael Whalen; Lilly Wunderle Fachpreise Deutsch: Fiona Tschritter Französisch: Fiona Tschritter Musik: Lena Rechenberg, Lena Müller, Leni Thauer Naturwissenschaften und Technik: Tom Beuschlein (Gemeinschaftsschule Wertheim)