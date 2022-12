Stimmungsvoller Weihnachtsmark im Kloster Bronnbach

Hintergrund: Klosteranlage Bronnbach gehört dem Landkreis Main-Tauber

Die Klosteranlage Bronnbach gehört zu diesen Einrichtungen, wie auch das darin integrierte Kreisarchiv im Archivverbund Main-Tauber.

Zuständig für diese Abteilung im Main-Tauber-Kreis ist Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung.

In Zusammenarbeit mit Frank Mittnacht, dem Leiter des Amts für Kultur und Tourismus, hat Ursula Mühleck das diesjährige Konzept des Weihnachtsmarkts in Bronnbach erarbeitet und mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie und dem Heimatverein Reicholzheim umgesetzt. "Ohne unser tolles Mitarbeiterteam hätte das Ganze aber nicht so gut funktioniert", so Mühleck. Zusammen mit Frank Mittnacht war Ursula Mühleck auch auf dem Weihnachtsmarkt, und beide waren begeistert über den außerordentlich guten Besuch bereits am Samstagnachmittag. "Wir sind froh, so viele regionale Anbieter gefunden zu haben, die ihre Produkte in der heimeligen Atmosphäre von Kreuzgang und Klosteranlage anbieten", freute sich Frank Mittnacht. (tlo)