Bus und Bahn: flächendeckende Überprüfung im Main-Tauber-Kreis nicht möglich

Seit Mittwoch gilt 3G-Regelung

MAIN-TAUBER-KREIS 25.11.2021 - 15:01 Uhr

Seit Mittwoch herrscht in Bussen und Bahnen die 3G-Regel: Nur Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete dürfen noch mitfahren. Foto: Gunter Fritsch

Wie die neuen Regelungen genau kontrolliert werden sollen, steht allerdings wenige Tage nach Erlass der neuen Verordnung definitiv noch nicht fest.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat am Mittwoch angekündigt, dass die Polizei mit verstärkten Kontrollmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten und im öffentlichen Nahverkehr auf die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen reagieren werde. Man werde den Kontrolldruck »auf die Unvernünftigen« nun erhöhen, wird er in einer Mitteilung aus seinem Ministerium zitiert. Wie Kontrollen in der Region aussehen könnten, darüber herrscht allerdings noch Unklarheit. Landratsamtssprecher Markus Moll verweist darauf, dass die jeweiligen vom Landkreis beauftragten Verkehrsunternehmen verpflichtet seien, »stichprobenartig die Nachweise zu kontrollieren«.

Dies könne in Bussen durch die Fahrerinnen und Fahrer oder durch eingesetztes Personal erfolgen, heißt es weiter. Eine Regelung, die bei Melanie Ott vom Wertheimer Busunternehmen Ott-Reisen auf Skepsis stößt. Ott verweist darauf, dass es im Wertheimer Stadtbusverkehr etwa in den Mittagsstunden, wenn die Busse gut gefüllt sind, nur schwer möglich sein dürfte, alle 3-G-Nachweise der Fahrgäste zu kontrollieren.

Beim Einsteigen vorzeigen

Wie bei den Fahrscheinen auch, müssten diese dann dem Busfahrer oder der Busfahrerin beim Einsteigen vorgezeigt werden. Das könnte allerdings zu erheblichen Zeitverzögerungen im Fahrplan führen, weil ja jeweils auch die Ausweise der Fahrgäste überprüft werden müssten, weist sie auf Schwierigkeiten hin.

Neben rechtlichen Fragen, ist ein Fahrer überhaupt berechtigt, diese Daten zu überprüfen, stellt sich Melanie Ott zudem die Frage: Wie sollen Fahrerinnen oder Fahrer vorgehen, wenn sich ein Fahrgast nicht an die 3 G-Regeln hält, aber trotzdem in den Bus einsteigt? Obwohl sich die überwiegende Mehrheit der Fahrgäste an die jeweils geltenden Corona-Regeln hielte, geht sie davon aus, dass es auch Verweigerer bei der Überprüfung der 3 G-Regeln geben werde, wie Erfahrungen mit dem Maskentragen in den Bussen zeigten. Dann müsse der Busfahrer die Polizei rufen.

Deshalb hofft das Landratsamt auch darauf, wie Landratsamtssprecher Moll dieser Redaktion sagt, »dass die Ordnungs- und Polizeibehörden die Verkehrsunternehmen unterstützen und eigenständige Stichpunktkontrollen durchführen werden«. Wer die 3 G-Vorgaben nicht erfülle oder in Bussen, Bahnen oder im Ruftaxi keinen medizinischen Mund-Nasen-Schutz trage und bei Kontrollen entdeckt werde, der werde zum Ausstieg an der nächsten Haltestelle aufgefordert. Er müsse zudem mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Für Personen, die die 3G-Regeln nicht erfüllten, bestehe in den Bussen und Bahnen keine Beförderungspflicht. Dies gelte im übrigen auch für die Ruftaxis, die im Landkreis unterwegs seien. Auch in diesen seien die Fahrerinnen und Fahrer angehalten, »stichprobenartig« zu kontrollieren. Schülerinnen und Schüler seien dagegen von der 3G-Pflicht befreit und müssten nicht kontrolliert werden, erläuterte der Sprecher des Landratsamtes die neue Rechtslage weiter.

Anlassbezogene Kontrollen

Carsten Diemer von der Polizeipressestelle in Heilbronn verweist unterdessen darauf, dass es im Main-Tauber-Kreis in den kommenden Tagen »keine präventiven, anlassunabhängigen Kontrollen« im öffentlichen Nahverkehr geben werde. Auch er setzt darauf, dass die jeweiligen Ortspolizeibehörden diese Kontrollen - auch mit Unterstützung der Polizei - umsetzen werden. Die Polizei habe dann eventuelle Verstöße gegen die 3G-Regeln vor Ort zu ahnden.

Von der Westfrankenbahn heißt es, dass es in den Zügen verstärkt Stichprobenkontrollen geben werde. Dennis Kollai, Sprecher der Geschäftsführung, setzt darauf, dass es unter den Fahrgästen weitgehend Verständnis für die seit Mittwoch geltenden neuen Corona-Regeln im Nahverkehr gebe.

»Wir werden diese allerdings auch in den Zügen mit entsprechenden Durchsagen kommunizieren«, erläutert er. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitgeteilt hatte, sollen die Kontrollen ebenfalls »stichprobenartig vom Sicherheits- und Kontrollpersonal« in den Zügen ausgeführt werden. Kontrollen auf den Bahnsteigen wird es dagegen keine geben, erst, wenn die Züge bestiegen werden, könne es zu Kontrollen kommen, hieß es.

Doch schon beim Einsteigen in den Zug dürfte es Probleme geben, die Kollai beschreibt: So gebe es bei der der Westfrankenbahn nicht genügend Personal um alle Türen der Züge zu kontrollieren.

Hintergrund: 3G-Regel in Bussen und Bahnen Seit Mittwoch gilt in Bussen und Bahnen in Baden-Württemberg die 3G-Regel. Eine Beförderung ist demnach nach dem aktuell geltenden Infektionsschutzgesetz noch für geimpfte, genesene und täglich getestete Fahrgäste möglich, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Schüler und Schülerinnen, die derzeit regelmäßig in der Schule getestet werden. Der 3G-Nachweis ist während der gesamten Fahrt für Kontrollen bereitzuhalten. Zudem herrscht in Bussen und Bahnen sowie auf den Bahnsteigen und an den Haltestellen Maskenpflicht. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, dem der Landkreis Main-Tauber angehört, hat alle Verkehrsunternehmen über die geänderte Gesetzeslage informiert. gufi