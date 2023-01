Nachruf: Unternehmer Martin König kurz vor seinem 87. Geburtstag gestorben

Beerdigung an diesem Freitag in Wertheim-Bestenheid

Wertheim 09.01.2023 - 14:46 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Martin König 80. geburtstag

Geboren am 7. Februar 1936 in Zella-Mehlis in Thüringen siedelte der damals Zwölfjährige mit seinen Eltern 1948 nach Wertheim um. Kurz zuvor war die in den 30er Jahren von seinem Vater Karl und Erich Meyer in Thüringen gegründete Messwerkzeuge-Firma enteignet worden.

Maschinenbau studiert

Während die beiden Geschäftspartner das Unternehmen am neuen Standort auf dem Reinhardshof wiedereröffneten, lernte Martin König den Beruf des Werkzeugmachers, und nach erfolgreichem Abschluss als Innungsbester schloss sich ein Studium als Maschinenbauingenieur in Mannheim an, das er 1961 ebenfalls mit Bravour absolvierte. Noch im selben Jahr heiratete er Hildegard Sattler. Aus dieser Ehe stammen die beiden Kinder Gabriela und Martin. Wichtige Berufserfahrung sammelte Martin König zunächst bei den Firmen Philips und BASF, bevor er 1965 in die elterliche Firma mit einstieg. Nachdem sein Vater 1968 überraschend gestorben ist, wurde Martin König Mitgeschäftsführer des Unternehmens.

Mit Weitblick und unternehmerischem Geschick betrieb er mit Erich Meyer und ab 1987 mit dessen Tochter Brigitta Meyer die Entwicklung von König & Meyer zu einem der weltweit führenden Anbieter von Zubehör für Beleuchtungs-, Beschallungs- und Studiotechnik sowie Stativen im Medizinbereich und Bürobedarfsartikeln.

Nach vielen Jahren als Unternehmenslenker übertrug Martin König im August 2005 die kaufmännische Geschäftsführung seiner Tochter Gabriela König, und die technische Geschäftsführung übernahm Heiko Wolz.

Als gefragter Ratgeber blieb er dem Unternehmen mit seinem vielfältigen Wissen und seiner großen Erfahrung allerdings bis zuletzt eng verbunden.

Für seine Verdienste um die Stadt Wertheim wurde Martin König 2005 die Stadtmedaille in Silber verliehen, und im April 2015 wurde er bei der Frankfurter Musikmesse mit dem »Lifetime-Achivement-Award« für sein Lebenswerk ausgezeichnet. »Seine Werte und Überzeugungen werden die Zukunft des Unternehmens weiter prägen«, schreibt die König & Meyer GmbH in ihrem Nachruf auf den langjährigen Geschäftsführer.

Info: Beerdigung am Freitag, 13. Januar, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Wertheim-Bestenheid

riff