Stets für die Familie gelebt und gearbeitet

Fest: Elsa Betzel wird 90 Jahre alt - Seit wenigen Wochen hat sie einen Urenkel

Elsa Betzel feiert 90. Geburtstag. Foto: Nadine Schmid

Betzel wurde als zweites Kind und ältestes Mädchen geboren. Sie hatte noch zwei jüngere Brüder. Ihr 1897 geborener Vater, ein Landwirt, musste bei der Suche nach seiner Frau nicht lange zu suchen: Er heiratete das Nachbarsmädchen. So wuchs die junge Elsa mit Mutter, Vater und Geschwistern im Elternhaus ihres Vaters auf.

Die Schule besuchte sie zunächst in Steinbach, später musste sie durch die Wirren des Kriegsendes in den Nachbarort Unteraltertheim. An diese Zeit erinnert sie sich noch gut: »Immer kamen die Flieger über uns hinweg. Wir haben geschrien vor Angst.« Allerdings konnte sie anders als andere Kinder zu dieser Zeit durchgehend die Schule besuchen.

Nach dem Abschluss der Volksschule nach dem 8. Schuljahr half sie zu Hause mit. Dies war vor allem nötig, da der Vater 1950 starb, die Mutter kränklich war und neben der Landwirtschaft ja noch die beiden 1937 und 1940 geborenen jüngeren Brüder versorgt werden mussten. Allerdings konnte Betzel nebenher zwei Jahre die Landwirtschaftsschule besuchen. Über die Wintermonate ging sie öfter in Stellung, teilweise in Haushalte, teilweise in Fabriken. Vier Jahre arbeitete sie in einer Kleiderfabrik in Würzburg.

Auf einem Musikfest in Wenkheim hat sie ihren aus Höhefeld stammenden Mann kennengelernt. 1964 läuteten die Hochzeitsglocken. Gemeinsam hat das Paar eine Tochter und einen Sohn, zwei Enkel und seit wenigen Wochen einen Urenkel.

Viel Freizeit habe sie nie gehabt, da sie sich ja um die Kinder und die Landwirtschaft habe kümmern müssen, so Betzel. In dieser freien Zeit strickte sie gerne und ging draußen spazieren. Das macht sie bis heute.

Und was passiert an ihrem Geburtstag? Sie selbst würde am liebsten gar nichts machen. Aber ihre Tochter habe schon angekündigt, Torte zu backen. Gefeiert wird daheim mit der Familie, für die sich die Jubilarin ihr ganzes Leben eingesetzt hat.

