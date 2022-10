Die Bestenheider Woerner GmbH wird 100

Hintergrund

Hintergrund: Geschichte der Woerner GmbH & Co. KG

Die Anmeldung des Patents für den "Woerner-Öler" am 15. Juni 1922, den die Mitarbeiter auch "Goldenen Öler" nannten, gilt als Geburtsstunde der Woerner Oeler- und Fetterfabrik in Cannstatt, die später zur Eugen Woerner GmbH & Co. KG wurde. Produzierte der Gründer, der 1885 geboren wurde, seine Öler anfangs in gemieteten Räumen in einem Wirtshaus, kaufte er 1931 ehemalige Gelände einer Fabrik für Schuhputzmaschinen in Stuttgart-Feuerbach, gelegen wo die B10 und die B27 ein Dreieck bilden.

Nach dem Tod des Firmengründers 1955 übernahm seine Tochter Sigrid zunächst mit ihrem Mann Alfred Kärcher und ab 1976 mit Hans-Otto Dewes die Geschäftsleitung. Das stetige Wachstum der Woerner GmbH erforderte dauernde konstante räumliche Veränderungen. Nachdem in Stuttgart eine Erweiterung unmöglich wurde, erwarb die Firma 1959 das Gebäude der ehemaligen Glasfabrik Hennings & Zimmermann am Eichamt 8 und siedelte ins Wertheimer "Glasviertel" Bestenheid um.

Der Standort wurde kontinuierlich an die Entwicklung des Unternehmens angepasst und erweitert, bis auch am Eichamt der Platz knapp wurde und zunächst Werk II, der Großaggregatebau, an die Hafenstraße ausgelagert wurde. Unter der Geschäftsführung von Sven Schultheiß, der 2004 das Ruder der Firma übernahm, siedelte das gesamte Unternehmen in einen Neubau mit 7500 Quadratmeter Fläche um. Aktuell beschäftigt die Woerner GmbH 145 Mitarbeiter, verfügt weltweit über 35 Vertretungen und das Joint Venture Woerner Kinsson Lubrication Equipment (WKS) in Shanghai. Insgesamt werden jährlich rund 9000 Aufträge abgewickelt. (riff)