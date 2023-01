Sternsinger bringen wieder persönlich Segen

Zwei Jah­re lang wa­ren die Stern­sin­ger-Ak­tio­nen nur sehr ein­ge­schränkt mög­lich. Die­ses Jahr kön­nen die Jun­gen und Mäd­chen die Men­schen end­lich wie­der zu Hau­se be­su­chen, ih­nen den Se­gen brin­gen und Spen­den für ar­me Kin­der welt­weit sam­meln. In Wal­den­hau­sen hat die Ak­ti­on be­reits am Mon­ta­gnach­mit­tag be­gon­nen. Sie­ben Jun­gen und ein Mäd­chen im Al­ter von 13 bis 16 Jah­ren zo­gen an zwei Nach­mit­ta­gen durch das Dorf und und seg­ne­ten rund 200 Woh­nun­gen.