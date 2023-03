Sternendetektive drehen zweite Staffel

Junge Forscher Main-Tauber: Über den Umgang mit einem leukämiekranken Kind - Medienpädagogisches Projekt

Freudenberg 14.03.2023

Die neue Staffel der Sternendetektive beginnt: Probe für die Dreharbeiten in der Scheune am Tremhof. Foto: Günter Herberich

»Die genauen Details werden noch nicht verraten«, so Birger-Daniel Grein. Er ist in der Detektivgeschichte der Macher. Als Drehbuchautor, Regisseur und einer der Hauptdarsteller laufen bei ihm alle Fäden zusammen. »Mir ist wichtig, bei den Folgen auf ganz unterschiedliche Schicksale aufmerksam zu machen, die Kinder betreffen, die nicht so im öffentlichen Interesse sind«, sagt er im Gespräch mit unserem Medienhaus. In der kommenden Folge steht vor allem Rosalie im Fokus. Ihre Schwester ist an Leukämie erkrankt. Damit muss sie erst einmal zurecht kommen.

Kriminelle Aktivitäten

Durch diverse kriminelle Aktivitäten Dritter wird ihre Situation zusätzlich erschwert. Klar, dass sie deshalb die Unterstützung der Sternendetektive benötigt . Eine wichtige Rolle spielt bei Rosalie auch ihr Glücksbringer.

»Den Thematiken krankes Geschwisterkind sowie Schattenkind will man damit eine Stimme geben«, betont Birger-Daniel Grein.

Im Frühjahr sind daher passende Begleitaktionen geplant. So wird es unter anderem in der der Stadtbücherei Wertheim einen speziell gestalteten Büchertisch geben. Dies alles familiengerecht.

Die Kerngruppe der Sternendetektive sind fünf Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren. Dazu kommen in der aktuellen Folge noch drei weitere Hauptfiguren sowie Statisten- und Kleinrollen. In der Staffel sind insgesamt über zwölf Rollen untergebracht, dazu kommen noch diverse Erwachsenenrollen. Eine der erwachsenen Hauptrollen spielt Birger-Daniel Grein als Niklas. Niklas ist der Onkel der beiden Detektive Laurens und Arvid, die auch bei ihm leben. Für Proben und Dreharbeiten sind jeweils drei Tage pro Folge vorgesehen. Eine Folge hat etwa 24 Minuten Spielzeit. Drehbuchautor sowie Ideengeber ist Birger-Daniel Grein. »Die Ideen sind mit den Kindern abgesprochen, die auch eigene Ideen einbringen. Die Regie teilen wir momentan«.

So fungiert erstmals auch Klara Schwaiger Leroux als Regisseurin. Die Zwölfjährige war im Vorjahr als Schauspielerin mit dabei. »Ich habe in der ersten Staffel mitgespielt, dann war ich auch bei der Besetzungsplanung mit dabei. Das hat mich einfach interessiert«. Klara ist nah dran an den Schauspielern, als die ersten Szenen in der Scheune am Tremhof gedreht werden.

Die Finanzierung des Projekts erfolgt über eine sogenannte Schwarmfinanzierung mit vielen Unterstützern. Vieles wird ehrenamtlich übernommen. »Wir freuen uns über jeden, der uns hier unterstützt«, so Grein. Immerhin kostet eine Folge rund 1200 Euro. Professionelle Filmunterstützung kommt von der Firma Relomotion aus Großheubach.

Erfahrene Kameraleute

»So kommen erfahrene Leute für Kamera und Ton zum Einsatz, und wir können profesionelle Aufnahme- und Lichttechnik einsetzen«, so Grein. Geschnitten wird die Folge von ihm. »Es ist uns wichtig, dass die Kinder auch den technischen Bereich kennenlernen«, erläutert Grein bei den Proben. Daher wirkten die Kinder auch bei Ton und Kamera mit.

Die Fans der Sternendetektive - und alle, die es werden wollen, können sich auf die Folgen der zweiten Staffel der Kinderdetektiv-Serie freuen. Auf das Publikum warten weitere spannende Fälle und mehr Action. Zu sehen sind die Folgen der ersten beiden Staffeln auf dem YouTube-Kanal »Die Sternendetektive«

GÜNTER HERBERICH