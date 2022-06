Steigende Pflegekosten für Hochbetagte im Main-Tauber-Kreis

Hilfen: Zahl der zu Betreuenden nimmt weiter zu - Kurzzeitpflege wird für die pflegenden Angehörigen immer wichtiger

MAIN-TAUBER-KREIS 30.06.2022 - 16:02 Uhr 3 Min.

Zugleich habe der Ausbau von Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen, wie er derzeit auf dem Reinhardshof vom DRK-Kreisverband verwirklicht werde, eine immer größere Bedeutung bei Pflegedienstleistungen.

Die Konsequenzen aus den von Schwarz skizzierten demografischen Entwicklungen sind bereits jetzt spürbar. Die Zahl der Pflegebedürftigen im Main-Tauber- Kreis kennt seit Jahren nur eine Richtung: Sie geht nach oben - und das schneller als im gesamten Land Baden-Württemberg, berichtete Schwarz im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr am Mittwoch im Landratsamt.

Die Leiterin des Amts für Pflege und Versorgung berief sich auf Zahlen des statistischen Landesamts, wonach die Zahl der unter 65-Jährigen im Main-Tauber-Kreis in den kommenden Jahren sinken werde. Umgekehrt werde die Zahl der über 65-Jährigen aber merklich steigen. Die Baby-Boomer der Geburtenjahrgänge ab 1960 gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand, ist ein Grund für diese Entwicklung. »Besonders gravierend ist hier der Anstieg der Zahl der Hochbetagten«, beschrieb Schwarz eine Bevölkerungsgruppe im Main-Tauber-Kreis, die 85 Jahre und älter ist. Und damit einem »deutlich höheren Pflegerisiko« unterliege. In dieser Gruppe sei mit einem Anstieg von nahezu 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zu rechnen. Schon heute sei der Main-Tauber-Kreis »einer der Landkreise mit dem höchsten Anteil Hochaltriger« im Land Baden-Württemberg.

Diese demografischen Entwicklungen wirken sich auf die Pflege im Main-Tauber-Kreis aus.

Mehr Pflegebedürftige im Kreis

Die Zahl der Pflegebedürftigen über alle Pflegeleistungen steigt seit Jahren an. Waren 2001 erst 822 Personen stationär in einer Pflegeeinrichtung untergebracht, stieg ihre Zahl 2009 bereits auf 1357 Personen. 2019 waren bereits 1579 Menschen in einer Pflegeeinrichtung. Die Prognosen gehen davon aus, dass es 2025 schon 1816 und weitere fünf Jahre später 1993 sein werden. Allerdings wird die Mehrheit der Pflegebedürftigen nicht in einer Pflegeeinrichtung, sondern noch immer von den Angehörigen alleine oder mit der professionellen Unterstützung von Pflegediensten zu Hause betreut. Das waren 2019 rund 80 Prozent aller Pflegebedürftigen im Landkreis oder 3804 Menschen.

Gleichzeitig nehme das »private Pflegepotenzial« aber immer weiter ab, umschreibt Schwarz eine Entwicklung, die auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten ist. Immer mehr Kinder leben nicht mehr in der Nähe der Eltern, sind nicht in der Lage oder bereit, die Eltern zu pflegen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Pflegeleistungen: Der Bedarf an professioneller Hilfe steige, zunächst im ambulanten Bereich. Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit sei dann oft ein Pflegeheimaufenthalt kaum mehr vermeidbar, skizzierte die Leiterin des Amts für Pflege und Versorgung die Entwicklung. Für die kommenden Haushaltsjahre des Landkreises rechnet Schwarz »erneut mit einem weiteren und starken Anstieg des Sozialhilfeaufwandes«, weil neben den Personal- und Sachkostensteigerungen zwei neue Regelungen ebenfalls zu weiter steigenden Heimkosten führen werden. So müssten auch bislang nicht tarifgebundene Pflegeheime ab Herbst dieses Jahres Tariflöhne zahlen. Insgesamt sei mit Budgetsteigerungen von 15 bis 30 Prozent in den Häusern zu rechnen, werde der Eigenanteil der Bewohner an den Kosten »deutlich stärker« steigen, ist sie überzeugt. Zudem werde es mit dem neuen Personalbemessungsverfahren zu einer »deutlichen Personalmehrung« in den Pflegeheimen kommen, was ab 2023 zu weiter steigenen Preisen führen werde. Aktuell müssten zudem auch noch »stark steigende Energie- und Sachkosten« in die Pflegekosten eingerechnet werden.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Tages- und Kurzzeitpflege Die stationäre Pflege verursacht im Vergleich zur häuslichen Pflege und die sie ergänzenden Leistungen deutlich höhere Kosten und bindet mehr Pflegepersonal. Für die Pflegebedürftigen bedeutet dies: Bei steigenden Kosten für die Unterbringung in einem Pflegeheim können die Ausgaben mittel- bis langfristig aus eigenem Einkommen und Vermögen sowie den Leistungen der Pflegeversicherung kaum mehr geschultert werden, heißt es in einer Stellungnahme des Amtes für Pflege und Versorgung der Landkreisverwaltung. Um eine stationäre Pflege solange wie möglich hinauszuzögern oder sogar ganz zu vermeiden, brauche es deshalb vermehrt "Unterstützungs- und Pflegeangebote", so Nicole Schwarz, die Leiterin des Amtes für Pflege und Versorgung. Neben einem ausreichenden Angebot an Tages- und Kurzzeitpflege im Landkreis - eine solche Einrichtung wird vom DRK-Kreisverband gerade auf dem Wertheimer Reinhardshof mit 30 Kurzzeit- und 15 Tagespflegeplätzen geschaffen - müssten auch genügend Pflegedienste für die ambulante Pflege im Einsatz sein. Bei einem großen Mangel an Pflegepersonal stelle dies allerdings "eine große Herausforderung" dar, hieß es weiter. gufi