Stehung in Reicholzheim ließ die Halle beben

Fasching: Tolle Auftritte und Partystimmung - Neuauflage nach Pandemiepause voller Erfolg - Gäste feierten bis in den frühen Morgen

Wertheim 15.01.2023 - 18:56 Uhr 2 Min.

Bei der Stehung in Reicholzheim war die Stimmung Top, was auch der Männer-Garde des Reicholzheimer Narrenclub zu verdanken war. Foto: Birger-Daniel Grein

Dies zeigte die Feierlaune aller. Auch bei den vielen Helfern und Mitwirkenden sei die Stimmung hervorragend gewesen. »Das wir wieder eine Stehung machen, war keine Frage, da sich das Format bewährt hat«, berichtete RNC-Schriftführer Marcel Pape. Besonders freute sich das RNC-Team, dass es trotz der Pause kein Problem gewesen sei, Gruppen für die Auftritte und zahlreiche Helfer für die Veranstaltung zu gewinnen. Die Helferlisten seien schnell gefüllt gewesen »Jeder war froh, wieder hier zu sein.« Am Abend sorgten über 50 Helfer aus den verschiedenen RNC-Gruppen für das Wohl der Gäste und gelungene Abläufe. Hinzu kamen viele Helfer mehr für Auf- und Abbau. Wichtig ist dem RNC, dass die Helfer auch mitfeiern können. »Ein drittel Arbeiten, zwei drittel Feiern«, beschrieb Pape die Schichtplanung des Abends.

Am Morgen nach der Stehung resümierte er, das Event sei »super angenommen worden«. »Mit Abendkasse, Vorverkauf, Helfern und Mitwirkenden der Gastvereine waren über 500 Gäste da.« Manche auswärtigen Gruppen hatten gleich einen ganzen Reisebus voller Gäste mitgebracht. Insgesamt sei der größere Anteil jüngeres Publikum unter 30 Jahre gewesen.

Stimmungsgarant war die Band »Upgrade«. Diese heizte mit bekannten deutsch- und englischsprachigen Hits von der Bühne ein und motivierte zu Tanz und Bewegung. Mitreißend waren auch die Tanzvorführungen von RNC und Gastgruppen. Deren Moderation übernahm Präsident Carsten Schmidt. Die weibliche Garde des RNC riss die Gäste als »RNC Preluders« mit. Die Estenfelder Garde bot einen perfekten Gardetanz, und die männliche Garde des RNC begeisterte als amerikanische Cops.

Tolle Showtanzgruppen

Im zweiten Auftrittsblock holte die Showtanzgruppe des TV Wertheim den Boxring auf die Tanzfläche vor die Bühne. Die Showtanzgruppe aus Estenfeld hatte die Jagd auf die Wolpertinger, ein bayrisches Fabelwesen, eingeleitet, und die Showtanzgruppe aus Lengfurt nahm die Zuschauer mit nach Peru. Alle Gruppen ernteten großen Applaus und mussten eine Zugabe geben. Weit nach Mitternacht verabschiedete sich die Liveband bei herausragender Stimmung in der Halle. Danach ging es aber noch weiter. Bis 3.30 Uhr feierten viele zur Musik von DJ Weak Sense weiter. Dieser kam als »Jesus 2.0«, wie Schmidt erklärte. Am Veranstaltungsende waren noch gut 200 Personen vor Ort gewesen, so Pape.

»Mit dem gesamten Verlauf und dem Verhalten der Gäste war der RNC zufrieden. »Alles verlief ruhig, es gab keinen Stress und keinen Ärger für die Security.« »Die Organisation der zehnten Stehung im nächsten Jahr ist für uns selbstverständlich«, meinte Pape abschließend.

bdg