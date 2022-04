Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Steht Kreuzwertheim vor einem Entwicklungsstopp?

Gemeinderat: Gremium kritisiert wie der Bayerischer Gemeindetag das Landesentwicklungsprogramm

Kreuzwertheim 06.04.2022 - 14:19 Uhr 1 Min.

Wie Geschäftsstellenleiter Andreas Drescher in der Sitzung am Dienstagabend in der Dreschhalle ausführte, steht das Landesentwicklungsprogramm über Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen.

Es gibt Ziele für die Entwicklung einzelner Regionen vor und hat damit großen Einfluss auf die weitere Entwicklung auch der Marktgemeinde. Der Bayerische Gemeindetag, der die Interessen der Kommunen vertritt, habe sich intensiv mit den geplanten Änderungen befasst und bei einigen Punkten große Kritik geäußert, da diese nicht zu einer Stärkung des ländlichen Raums sowie einer Entlastung der Verdichtungsräume führten. »Sie bewirkten das Gegenteil«, so Drescher.

Die Kritik des Gemeindetags stellte er ausführlich vor. Die geplanten neuen Vorgaben würden durch noch höhere Auflagen die Außenentwicklung enorm erschweren und die reine Innenentwicklung forcieren.

»Damit geht die Gefahr eines Entwicklungsstopps einher«, so Drescher. Demnach soll eine Entwicklung künftig nur dort möglich sein, wo alle Infrastruktureinrichtungen verfügbar sind.

Ballungsraum-Konzentration

Damit ergebe sich eine noch nie da gewesene Konzentration auf Ballungsräume. Auch solle die Liste der nötigen Prüfpunkte für die Schaffung neuer Baugebiete weiter ausgebaut werden.

Einer der neuen Prüfpunkte sei die fußläufige Erreichbarkeit bestimmter Infrastruktureinrichtungen. Dies sei eine Behinderung der Entwicklung im ländlichen Raum, wo dies nicht zu realisieren sei. Auch im Bereich Energieerzeugung und der dafür nötigen Flächen solle es neue Auflagen geben.

Einstimmig schloss sich der Gemeinderat der Kritik des Gemeindetags an. Weiter diskutierte man, ob man eigene kreuzwertheimspezifische Kritikpunkte festlegen sollte.

Letztlich entschied man sich jedoch zum aktuellen Zeitpunkt dagegen, da die Räte mehrheitlich der Überzeugung waren, die Kritik einer einzelnen Gemeinde habe keinen bedeutenden Einfluss.

Stellvertretender Bürgermeister Günter Kohrmann, der für Bürgermeister Klaus Thoma die Sitzung leitete, betonte, je mehr Gemeinden die Stellungnahme des Gemeindetags unterstützten, desto besser werde dessen Nachdruck bei Verhandlungen mit dem Freistaat Bayern.

BIRGER-DANIEL GREIN