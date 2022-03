Steg über den Wildbach in Boxtal

Nach zwei Jahrzehnten geht ein Wunsch in Erfüllung

Zu den aktuellen Arbeiten zur Errichtung des Stegs über den Boxtaler Wildbach bei der Kläranlage gehört das Gießen der Betonteile. Dazu kommen wiederverwertbare Schalungen zum Einsatz.

Stadtbaumeister Gunter Eisert erklärte gegenüber unserem Medienhaus: "Aktuell werden Gründungs- und Erdarbeiten für den Fußgängersteg am Parkplatz Rosenmühle durchgeführt." Diese Arbeiten begannen am 21. Februar und werden noch diese Woche andauern. In dieser Zeit ist der Parkplatz nicht nutzbar.

Zur Bauausführung erklärte Eisert, dass der Bau eines Fußgängerstegs am Parkplatz Rosenmühle teilweise im Wasserschutzgebiet Mondfeld/Boxtal (Schutzzone II) am rechten Ufer des Wildbachs liege. Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg sei daher in seiner Sitzung am 8. November 2021 der Empfehlung des städtischen Bauamts gefolgt, die Brückenauflager auf Rammpfählen zu gründen.

Diese werden in den Untergrund eingeschlagen: "Vorteil dieser Gründungsvariante ist, dass sie ohne Grundwasserabsenkung und das damit verbundene Genehmigungsverfahren ganzjährig umgesetzt werden kann." Die Rampe werde benötigt, weil sich die Unterkante der Brückenkonstruktion mindestens 0,5 Meter über der sogenannten HQ-100-Linie (hundertjähriges Hochwasser) befinden müsse. "Zusätzlich ermöglicht sie eine barrierefreie Nutzung des Stegs", ergänzte Ortsvorsteher Rolf Döhner.

Es wurden Gusspfähle einschließlich Kopf- und Fußplatten eingebracht. Die Pfähle haben im Erdreich eine Länge von rund 2,5 Metern. Aktuell erfolgt das Betonieren der Brückenauflage. Dazu kommen wiederverwendbare Schalungen zum Einsatz. Im dritten Schritt wird Schotter für die Rampe und zur Verfüllung geliefert und eingebaut. Der Parkplatz wird anschließend wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht.

Die Gründungs- und Erdarbeiten führt die Firma Brandel-Bau GmbH aus Tauberbischofsheim durch. Der Stahlbau für den eigentlichen Steg wird im Werk der Firma Schmees & Lühn aus Fresenburg gefertigt. Die Vergabe erfolgte ebenfalls in der Gemeinderatsitzung am 8. November. "Momentan wird noch die Detailplanung abgestimmt", so Eisert. "Die Anlieferung und das Versetzen in die Auflager mit einem Autokran erfolgt noch im ersten Halbjahr 2022. Damit wird die Gesamtmaßnahme abgeschlossen".

Rolf Döhner sagte, er sei glücklich, dass es nun losgehe und der Steg noch im ersten Halbjahr begehbar sein werde: "Was lange währt, wird endlich gut." Er dankte der Stadt Wertheim für den unkomplizierten Gestattungsvertrag, der für den Stegbau nötig ist. Der Steg liegt komplett auf Mondfelder Gemarkung. Im Sommer solle es ein Fest zur Einweihung des Stegs geben.

Aufgewertet werden soll laut Döhner später auch der angrenzende Parkplatz. So möchte man ein neues Tourismushinweisschild "Wildbachtal" aufstellen. Es wird über Wanderwege und Sehenswürdigkeiten informieren. Solche Schilder gibt es bereits in der Freudenberger Kernstadt. Das Schild liegt im Bauhof bereit und soll zeitnah aufgestellt werden.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Vorgeschichte des Stegs in Boxtal Vor rund 20 Jahre entstand die Idee, einen Rundweg aus dem Wirtschaftsweg Richtung Boxtal auf Seite der Rosenmühle und dem Seeweg auf Seite der Kläranlage zu schaffen. Dazu sollte ein Steg bei der Kläranlage entstehen. Seither war das immer wieder Thema in Ortschaftsrat und Gemeinderat. Hauptargument der Ortschaftsräte war, dass ein Steg die Sicherheit der Nutzer des Rundwegs stark verbessern würde, da diese sonst ein Stück entlang der Landesstraße L 2310 ohne Gehweg laufen müssen. 2018 erfolgte der Ankauf notwendiger Flächen durch die Stadt Freudenberg und die Schaffung der Zuwegung zum künftigen Steg. Die Zuwegung hatte 50.000 Euro gekostet, wobei 90 Prozent aus Zuschüssen der Stiftung Naturschutzfond bezahlt wurden. Letzte große Herausforderung war das Verfahren für die Baugenehmigung des Stegs und die dafür nötigen umfangreichen Gutachten. Der Steg wird als Stahlbau erstellt, erhält einen Gitterrost als Oberfläche und wird eine Breite von zwei Metern haben. Die Investitionssumme inklusive der nötigen Ausgleichsmaßnahmen liegt bei rund 81.000 Euro (ohne Zuwegung). (bdg)