Stefan Kempf bewirtet Külsheimer Markttage

Volksfest: Wertheimer Gastronom sorgt für Foodtrucks, Wein- und Bierstände - Stadt stellt üppiges Programm auf die Beine

Külsheim 24.08.2022 - 15:16 Uhr 2 Min.

Die Stadt Külsheim hatte versucht, die Bewirtungslücke mit den örtlichen Vereinen zu schließen, das habe aber letztlich leider nicht geklappt, wie Nicole Berberich aus der Külsheimer Stadtverwaltung am Mittwoch bestätigte. Der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf wird es jetzt richten: »Im Moment sind wir schon mitten in den Vorbereitungen«, sagte Kempf am Mittwoch.

Ein rund 20-köpfiges Team werde ihm zur Seite stehen, um die Bewirtung möglich zu machen. Da geht es für den Wertheimer zunächst einmal um einen Wein- und zwei Bierstände. Ergänzend werde es Foodtrucks geben, um den Besuchern auch ein ansprechendes Speiseangebot machen zu können, sagt Kempf. Er betonte, dass die etwas bescheideneren Markttage gastronomisch keinen typischen Volksfestcharakter haben würden. »Wir wollen da auf keinen Fall den Ruf des großen Traditionsfestes verbiegen«, sagt Kempf.

Die drängende Frage nach dem Bierpreis umschifft er zunächst, da müsse man erst einmal schauen, was in der Region so üblich sei, sagt er. Mit absoluter Sicherheit werden das Bier nicht in der Maß ausgeschenkt. Die passe nur zu einem echten und großen Volksfest - das werde man so in diesem Jahr nicht haben können. »Aber ganz klar: Besser so, als gar nichts«, sagt Kempf auch.

Man müsse dem Publikum etwas bieten. Die großen Feste dürften keinesfalls einfach sang- und klanglos ausfallen, dazu stecke zuviel bewahrenswerte Tradition in ihnen. Tatsächlich liest sich das jetzt von der Stadt Külsheim vorgestellte Programm der »Markttage« dann auch ziemlich üppig und erinnert darin deutlich an den klassischen Großen Markt. Am Freitag, 9. September, starten die Markttage um 14 Uhr mit dem Kinder- und Familiennachmittag, ab 20 Uhr spielt die PAGS-Lehrerband Partyrock.

Der Samstag startet um 11 Uhr im Festzelt mit Musik aus der Konserve und zeitgleich auch mit dem Marktbetrieb in der verkaufsoffenen Innenstadt. Dazu gehören: Grüne Meile, Flohmarkt, Kinderflohmarkt, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung, Puppenausstellung und ein Weinbrunnen am Rathausbrunnen. Ab 13 Uhr öffnen zudem das Schulcafé - getragen durch den Förderverein des Kindergartens »Arche Noah« - sowie eine Ausstellung rund um Gesundheit und Genuss. Ab 14 Uhr legt der Kinderflohmarkt am Kirchbergweg los, »Blue Note« spielen am Dreischalenbrunnen, im Festzelt werden die Schützen des »Großer-Markt-Schießens« geehrt und abends spielen »PM 60« im Festzelt die Hits und Schlager der 1960er-Jahre.

Auch am Sonntag gibt es Markt- und Festbetrieb. Beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr tritt der Musikverein Steinbach auf, ab 11 Uhr können sich Mutige unter der Aufsicht des Alpenvereins, Sektion Buchen, vom Schlossturm abseilen, ab 13 Uhr beginnt die Spurensuche in der Oberen Mühle mit Führungen. Um 14 und 16 Uhr präsentiert sich die Rettungshundestaffel Schwäbisch-Hall/Crailsheim, ab 16.30 Uhr spielt »Andys Wirtshausmusi«, und um 21 Uhr schließen die Markttage mit dem traditionellen Feuerwerk.

