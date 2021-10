Stefan Fiedler fängt als Regionalmanager der Bio-Musterregion an

Projekt: Laut Landrat Christoph Schauder sollen biologische und die konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausgespielt werden

MAIN-TAUBER-KREIS 18.10.2021 - 15:18 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Landrat Christoph Schauder (links) empfing den neuen Regionalmanager der Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis, Stefan Fiedler, mit dem Ersten Landesbeamten Florian Busch und dem Leiter des Landwirtschaftsamts, Meinhard Stärkel (ganz rechts).

Landrat Christoph Schauder, Erster Landesbeamter Florian Busch und der Leiter des Landwirtschaftsamts, Meinhard Stärkel, empfingen den neuen Mitarbeiter am ersten Arbeitstag in Tauberbischofsheim. Fiedler ist nun im Landwirtschaftsamt in Bad Mergentheim tätig.

Der 29-jährige Stefan Fiedler ist in Hofstetten im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen aufgewachsen und lebt heute in Grünsfeld. Nach der Prüfung zum technischen Fachwirt absolvierte er ein landwirtschaftliches Studium in Triesdorf und schloss es als Bachelor ab. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war er beim Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen im Einsatz.

Dort war er für Kontrollen zuständig, die für die Gewährung von landwirtschaftlichen Fördermitteln der EU notwendig sind, heißt es weiter. Zudem beriet er Betriebe, die von der konventionellen auf die ökologische Landwirtschaft umstellen möchten. Hierbei machte er es sich zur Maxime, »alle Fragen möglichst praxisnah zu beantworten.« Dabei profitiere er auch davon, dass er gemeinsam mit einem Kollegen einen Bio-Betrieb im Nebenerwerb führt.

Den Schwerpunkt bildet die Erzeugung von Getreide, insbesondere von Saatgut. »Als Praktiker in der Landwirtschaft möchte ich einen kollegialen Umgang mit anderen Landwirtinnen und Landwirten pflegen«, sagte Fiedler. Zum Beginn seiner Arbeit möchte er zunächst die verschiedenen Akteure der Bio-Musterregion kennen lernen, sich mit diesen vernetzen und dann baldmöglichst mit ersten Projekten und Kooperationen starten.

Landrat Christoph Schauder erklärte, dass er sich auf eine gute Zusammenarbeit freue und erinnerte an die Bewerbungsphase für die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis.

Die Bio-Musterregionen sollen das Bewusstsein für ökologischen Landbau und Ökolebensmittel bei den Menschen in der Region und bei den politisch verantwortlichen Gremien stärken. Mit Hilfe des vom Ministerium geförderten Regionalmanagements soll das im Wettbewerb prämierte Konzept umgesetzt werden, so die Mitteilung.

Die daraus abgeleiteten Projekte sollen zur Stärkung der Produktion und zur Vermarktung heimischer Bio-Lebensmittel, zur Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten, zur Schärfung des Bewusstseins für regionale Identität sowie zur Umsetzung des Schwerpunktthemas Bio in der Außer-Haus-Verpflegung beitragen. Auch begleitende Themen wie die Verbesserung der Agro-Biodiversität und des Grundwasserschutzes stehen auf der Agenda.

Verschiedene Aufgaben

Zu den Aufgaben des Regionalmanagements wird es gehören, die Umsetzung der Projekte zu koordinieren und dabei die Akteure zu beraten, zu vernetzen und zu betreuen. Getragen wird das Regionalmanagement durch das Landratsamt Main-Tauber-Kreis mit dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis und dem Tourismusverband Liebliches Taubertal als gleichberechtigte Kooperationspartner. Die starke Verzahnung mit dem Tourismus, die im Main-Tauber-Kreis geplant ist, sei ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Bio-Musterregionen, erklärte Landrat Schauder.

Er machte auch deutlich, dass mit dem Projekt der Bio-Musterregion die biologische und die konventionelle Landwirtschaft keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden sollen. Vielmehr leiste auch die konventionelle Landwirtschaft einen unverzichtbaren Beitrag zum Bild der Taubertäler Kulturlandschaft. Der Leiter des Landwirtschaftsamtes, Meinhard Stärkel, plädierte dafür, durch die Arbeit der Bio-Musterregion zunächst Impulse für mehr biologisch erzeugte Lebensmittel zu setzen, so dass die Produktion dann nachziehen könne.

Außer dem Regionalmanagement und den Kooperationspartnern wird auch noch eine Steuerungsgruppe an der Umsetzung der Bio-Musterregion mitarbeiten. In dieser werden auch die Anbauverbände im Ökolandbau sowie Vertreter der Weiterverarbeitung und der Vermarktung mitwirken. Für einzelne Maßnahmen sollen darüber hinaus spezifische Projektgruppen gebildet werden. Ein bis zwei Mal im Jahr ist ein Offenes Forum als lockerer Arbeitskreis geplant.

el