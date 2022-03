Startschuss für BSZ-Sanierung im April

Mammutprojekt: Schulzentrum in Bestenheid soll bis Ende 2025 erweitert und auch erneuert sein

Wertheim 07.03.2022

Die Schadstoffsanierungen des Fachraumzentrums beginnen am 25. Mai. Die komplette Sanierung des Fachraumzentrums soll bis Anfang August kommenden Jahres abgeschlossen sein. Foto: Gunter Fritsch

Der bestehende Parkplatz werde neu angelegt. Zum anderen müsse Platz für die Baustelleneinrichtung und für Fluchtwege während der Bauphase geschaffen werden, die nach dem derzeitigen Bauzeitenplan mit Schadstoffsanierungen ab dem 25. Mai im alten Fachraumzentrum starten werden.

Neue Bäume

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten des BSZ werden auf dem Gelände neue Bäume gepflanzt. Oberhalb des neuen Werkstattgebäudes soll dies bereits in diesem Herbst geschehen, so Landratsamtssprecher Markus Moll auf Anfrage dieser Redaktion. Nach dem derzeitigen Rahmenterminplan für das Berufliche Schulzentrum werden sich die Arbeiten an dem Mammutprojekt bis Ende 2025 hinziehen. Dann sollen die Arbeiten mit Gestaltung der Außenanlagen und der Parkplätze am 19. Dezember abgeschlossen sein.

Das neue Werkstattgebäude, das bereits im vergangenen Herbst bezogen werden konnte, ist ein Teil eines Gesamtprojekts, das mit Gesamtkosten von 46,5 Millionen Euro das größte seiner Art im Landkreis Main-Tauber in den vergangenen Jahrzehnten ist. Es war wegen der horrenden Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren heftig in die Kritik vor allem im Kreistag geraten und führt auch dazu, dass sich der Landkreis in den kommenden Jahren deutlich stärker verschulden muss. Noch im Dezember 2018 war die Kreisverwaltung von Gesamtkosten von lediglich 23,3 Millionen Euro ausgegangen, einschließlich der 5,1 Millionen Euro für den Werkstattneubau (zu den Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren (siehe: Zahlen und Fakten).

Schadstoffsanierungen

Für das alte bestehende Fachraumzentrum ist mit den Schadstoffsanierungen ein Baubeginn am 25. Mai terminiert. Abgeschlossen sein sollen die kompletten Sanierungsarbeiten dann am 1. August kommenden Jahres. In den Sommerferien 2023 ist die Inbetriebnahme der Fachräume geplant. Anschließend geht die eigentliche Sanierung in ihre zweite Phase mit der Erneuerung des Theoriegebäudes, in dem sich die Klassenzimmer des Beruflichen Schulzentrums und der komplette Verwaltungstrakt befinden. Dieser Sanierungsabschnitt soll mit Beginn der Räumung des Gebäudes in den Sommerferien 2023 starten.

Für diesen letzten Abschnitt der Sanierungsarbeiten ist der Bau einer Containeranlage auf dem benachbarten Grundstück der Comenius-Realschule vorgesehen, heißt es aus dem Amt für Immobilienmanagement des Landkreises. Allein diese »große Anlage« wird vom 1. Juli 2023 bis voraussichtlich am 26. September 2025 auf dem Gelände stehen und verschlingt rund 1,1 Millionen Euro. Die Kosten für die Erschließung, den Umzug und die Planungskosten für die Anbindung an die Versorgung und die technische Ausstattung sind darin allerdings noch nicht enthalten.

Umzug auf den Reinhardshof

Die Zahl der Container reicht allerdings nicht aus, um allen Schülern Platz zu bieten. So werden in den Sommerferien 2023 die Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft, der kaufmännischen Berufsschule und Berufsschule Glas in die Schule auf dem Reinhardshof umziehen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Sanierung der Otfried-Preußler-Schule (OPS) auf dem Wartberg bis dahin abgeschlossen ist.

Die Schüler der OPS sind derzeit in der Schule auf dem Reinhardshof untergebracht und werden nach Abschluss der Arbeiten wieder auf den Wartberg zurückkehren.

Eine weitere Containeranlage werde bereits ab 2. Mai auf dem Schulgelände für die Informationstechnologie der Schule aufgebaut, heißt es aus dem Amt für Immobilienmanagement. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten der Fachräume Ende Juli kommenden Jahres stehen bleiben und kostet noch einmal rund 83.000 Euro.

Das Immobilienmanagement geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die auf 46,5 Millionen Euro bezifferten Gesamtkosten für das Projekt eingehalten werden können. Erste laufende Vergaben von Aufträgen seien »positiv« gewesen und »befinden sich innerhalb des Budgets«, so Landratsamtssprecher Markus Moll zu den Kosten.

Allerdings, darauf verweist Moll, handele es sich dabei »um eine Momentbetrachtung«. Erst nach Abschluss aller Ausschreibungen könnten genauere Angaben gemacht werden, ob das Budget eingehalten werden könne, so der Landratsamtssprecher weiter.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Kostensteigerung bei BSZ-Sanierung Die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) in Bestenheid hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der teuersten Projekte in der Geschichte des Landkreises Main-Tauber entwickelt. Nach den derzeitigen Planungen wird das Projekt, das in diesem April mit den eigentlichen Sanierungsarbeiten startet, bis zu seinem geplanten Abschluss Ende 2025 voraussichtlich 46,5 Millionen Euro an Steuergeldern verschlungen haben. Das 1980 eröffnete Schulzentrum hat nach den Berechnungen der Schulleitung einen zusätzlichen Flächenbedarf von rund 1400 Quadratmetern, mit den notwendigen Verkehrsflächen summiert sich das auf rund 2000 Quadratmeter. Noch Ende 2018 war man davon ausgegangen, dass der Neubau für die Werkstatt bereits im Jahr 2020 fertiggestellt werden kann. Dieses Bauvorhaben verzögerte sich dann allerdings um etwa ein Jahr und wurde von der Firma Goldbeck für Kosten von 3,9 Millionen Euro bis Ende 2021 realisiert. Im Dezember 2018 waren die Gesamtkosten für das Projekt noch auf 23,3 Millionen Euro geschätzt worden. 2020 waren die Gesamtkosten dann bereits auf 28,9 Millionen Euro, ohne Nebenkosten, gestiegen. Im Februar 2021 war von 31,1 Millionen die Rede, im März vergangenen Jahres dann von 46,5 Millionen Euro - begründet unter anderem durch Baunebenkosten und Baupreissteigerungen in den Jahren der Verzögerung des Projekts. gufi