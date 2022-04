Start für Mobilitätszentrale am Wertheimer Bahnhof steht noch nicht

E-Autos und E-Bikes zum Verleih

Wertheim 26.04.2022 - 12:29 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wertheim bekommt eine Mobilitätszentrale: Am Bahnhof soll es in Zukunft möglich sein, elektrische Fahrräder und Autos zu leihen. Außerdem wird es im Bahnhof wieder einen Fahrkartenverkauf geben. Foto: Gunter Fritsch

Zeitverzögerungen gibt es derzeit noch bei der Beschaffung des E-Autos, der elektrischen Fahrräder und der Schulung von Personal für die Mobilitätszentrale. Wie Thomas Beier am Dienstag dieser Redaktion sagte, ist das E-Auto bereits vor Monaten bestellt worden. Er rechnet damit, dass der Wagen des Volkswagenkonzerns voraussichtlich im Spätsommer geliefert wird.

Ursprünglich sollte das Projekt, das auch eine Aufwertung des Bahnhofgebäudes mit der Wiederaufnahme des Fahrkartenverkaufs für den Nah- und den Fernverkehr beinhaltet, bereits am 1. Juli an den Start gehen. Jetzt plant der Landkreis laut Landrat Christoph Schauder eine »möglichst zeitnahe Inbetriebnahme«, hatte es im Kreistag geheißen. Wann das genau der Fall sein könnte, darüber herrscht auch nach dem Beschluss des Wertheimer Finanzausschusses weiter Unklarheit.

Der Kreistag hatte dem Vorhaben bereits Ende März mehrheitlich zugestimmt. Lediglich der Wertheimer Stefan Kempf (Bürgerliste) hatte sich damals im Kreistag seiner Stimme enthalten. Bis Montag stand noch eine Entscheidung des Wertheimer Gremiums aus. Diesmal stimmte Kempf gegen das Projekt, das er unter anderem auch als »Geldverschwendung« bezeichnete. Ein solches Projekt brauche es in Wertheim nicht, meinte Kempf zur Begründung seiner Ablehnung: »Carsharing wird in Wertheim nicht genutzt.«

Kritik an den Öffnungszeiten

Auch kritisierte Kempf die geplanten Öffnungszeiten: Vor allem an den Wochenenden und in den Abendstunden brauche es eine personelle Besetzung der Mobilitätszentrale, sagte der Stadtrat der Bürgerliste. Eine ähnliche Kritik an den Öffnungszeiten kam auch von Richard Diehm (Grüne), der sich allerdings grundsätzlich für das Projekt aussprach. Diehm wünschte sich zudem die personelle Präsenz der Tourismus Wertheim GmbH in der neuen Mobilitätszentrale, gerade auch in den Zeiten, in denen etwa Radtouristen am Bahnhof ankommen oder wegfahren. Einen Wunsch, den auch Brigitte Kohout (SPD) äußerte, die sich ebenfalls eine Kooperation mit der Tourismus Wertheim vorstellen kann. Auch sie sprach sich für einen Ausbau der Öffnungszeiten an den Wochenenden aus.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez widersprach der Argumentation, die meisten Touristen würden derzeit am Bahnhof in Wertheim ankommen. Seinen Beobachtungen zufolge kommen diese vor allem am Mainvorplatz mit Bussen und Schiffen an. Einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Tourismus Wertheim GmbH in der neuen Mobilitätszentrale zu stationieren, sei zwar grundsätzlich sinnvoll. Man müsse sich aber im Klaren sein, dass dies zusätzlich Geld koste.

Herrera Torrez bezeichnete die Einrichtung einer Wertheimer Mobilitätszentrale als einen »ersten wichtigen Schritt« für eine Verknüpfung des öffentlichen Nahverkehrs mit dem Individualverkehr. Er sprach sich dafür aus, die Mobilitätszentralen im Landkreis in Zukunft engmaschig zu verknüpfen. Neben der bereits bestehenden Mobilitätszentrale in Bad Mergentheim soll es außer in Wertheim auch am Bahnhof in Lauda eine weitere Mobilitätszentrale geben.

Zeitverzögerungen gibt es auch durch die notwendige Beschaffung von Personal und dessen Schulung. Wann, wie vorgesehen, die Wertheimer Firma Taxi Stemmer den Vertrieb von Fahrkarten der Deutschen Bahn übernehmen könne, stehe noch nicht fest, hieß es am Montag im Ausschuss. Auch das verhindere einen zeitnahen Start der Mobilitätszentrale am 1. Juli.

Das Unternehmen Taxi Stemmer habe eine Vertriebslizenz bei der Deutschen Bahn beantragt, hatte Landrat Christoph Schauder der Stadt bereits am 25. Januar mitgeteilt. Für den Betrieb der Mobilitätszentrale werde Taxi Stemmer »zusätzliches Personal« einstellen, so der Landrat in seinem Schreiben weiter.

15.000 Euro Zuschuss pro Jahr

Für den Betrieb der Mobilitätszentrale fallen nach Auskunft des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis jährlich Miet- und Personalkosten von etwa 75.000 Euro an, und dies über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren in einer ersten Förderperiode. Für die Jahre 2022 und 2023 wird ein Betriebskostenzuschuss von jährlich jeweils rund 9300 Euro gewährt. Die Stadt Wertheim wird in den kommenden fünf Jahren die Mobilitätszentrale jährlich maximal mit jeweils 15.000 Euro bezuschussen, lautet der Beschluss des Finanzausschusses.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Mobilitätszentrale Wertheim Der Landkreis Main-Tauber plant im Zuge der "Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität" des Landes Baden-Württemberg die Einrichtung von zwei weiteren Mobilitätszentralen an den Bahnhöfen Wertheim und Lauda. Eingerichtet werden soll die Mobilitätszentrale in den leer stehenden früheren Räumlichkeiten der Deutschen Bahn im Wertheimer Bahnhof. Frank Hofmann, bei der Stadt Wertheim für Verkehrsangelegenheiten zuständig, erläuterte dem Finanzausschuss am Montag, dass für die Mobilitätszentrale ein etwa 30 Quadratmeter großer Raum im Bahnhof genutzt werden könne. Das Leistungsangebot der Mobilitätszentrale wird dabei sowohl den Verkauf von Fahrkarten für den Nah- wie auch für den Fernverkehr umfassen. Bahnkunden sollen damit in Zukunft auch wieder direkt am Bahnhof Informationen und Beratungen über ihren Reiseverlauf erhalten und müssen nicht - wie derzeit - dafür ein Reisebüro in der Brückengasse aufsuchen. Die Mobilitätszentrale beschränkt sich dabei nicht nur auf das Bahnhofsgebäude: Im Umfeld des Bahnhofs wird es eine Verleihstation für E-Bikes geben. Für das E-Bike-Sharing gebe es derzeit Gespräche der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber (VGMT) mit der Wertheimer Firma Storck Bicycle, erläuterte Hofmann weiter. Gegenüber des Bahnhofs befindet sich schon heute eine Ladesäule für E-Autos mit zwei Parkplätzen. Hier wollen die Stadtwerke Wertheim ein E-Auto für den Verleih stationieren. Die Förderrichtlinien schreiben Öffnungszeiten für die Mobilitätszentrale vor: Sie muss mindestens an sechs Tagen oder an fünf Tagen pro Woche mit einem Tag mit verlängerten Öffnungszeiten ihre Dienstleistungen anbieten. Die Öffnungszeiten dürfen acht Stunden pro Tag nicht unterschreiten. gufi