Starker Wählerauftrag

Von Lena Schwaiger

03.10.2022 - 18:50 Uhr < 1 Min.

Auf Dauerkandidat Samuel Speitelsbach ist kaum ein Wähler eingegangen, er erhielt unter einem Prozent der Stimmen. Das muss nicht so sein - in anderen Gemeinden hat er durchaus nennenswerte Ergebnisse erzielt. In Straubenhardt im Schwarzwald erreichte er 5,7 Prozent, in Münsingen (Landkreis Reutlingen) gar 11,7 Prozent. Speitelsbach ist ein Nullkandidat ohne erkennbares Programm. Aber er kann zur Projektionsfläche für Protest werden und ist insofern ein Gradmesser für die Unzufriedenheit der Wähler.

Die Entscheidung, die Geschicke der Stadt für weitere acht Jahre Roger Henning anzuvertrauen, ist deutlich ausgefallen. 88,4 Prozent der Stimmen gingen an ihn, 9,2 an Herausforderer Matthias Gallas. Henning hat gute Arbeit geleistet und viele Projekte angestoßen. Das haben die Wähler wahrgenommen.

Gallas hat inhaltlich keinen Gegenentwurf geliefert. Die Ergebnisse, die Henning erreicht hat, weiß Gallas zu schätzen. Ihm ging es um Stil und Persönlichkeit, mit einem starken Fokus auf der Verwaltungsarbeit. Das reicht nicht, um eine Wahl zu gewinnen.

Roger Henning nimmt einen starken Wählerauftrag mit in die zweite Amtsperiode. Dass er Projekte anstoßen kann, hat er in den vergangenen Jahren gezeigt. Insbesondere bei der Weiterentwicklung des Rauch-Werks 1 muss er nun beweisen, dass er sie auch umsetzen kann.