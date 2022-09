Energie-Zukunft in Wertheim: Kalte Netze, Eisspeicher und Weiteres

Futuristisches Nahwärmekonzept in Urphar

Wertheim 21.09.2022 - 12:38 Uhr 4 Min.

Hier kommt die Zukunft. Für das Urpharer Neubaugebiet Gereut prüfen die Stadtwerke ein Niedertemperatur-Wärmenetz mit einem hochmodernen Eisspeichermedium. Foto: Michael Geringhoff

In sei­nem Haus ist man mit Hoch­druck un­ter­wegs, ganz neue En­er­gie­qu­el­len für Nah­wär­me­net­ze auf ih­re Taug­lich­keit hin zu prü­fen. Dank ein­ge­wor­be­ner Zu­schüs­se ist man schon seit rund ei­nem Jahr auf der Su­che nach Neu­em. Bis­lang Un­ge­dach­tes und Un­er­hör­tes schei­nen plötz­lich mög­lich.Schon im kommenden Sommer könnte im Urpharer Neubaugebiet Gereut ein aufsehenerregend futuristisches Nahwärmekonzept Wirklichkeit werden.

Gassenhäuser-Netz auf dem Wartberg

Das größte der Wertheimer Nahwärmenetze ist nach wie vor der Wartberg. Dort wird die Wärme seit jeher mit Gas erzeugt. Ein Schritt in die energetische Zukunft ist das jüngst fertiggestellte Gassenhäuser-Netz rund um die Nassiger Sporthalle mitsamt angeschlossenen Privathaushalten.

Zweites Hackschnitzel-Heizwerk für Nassig



In Nassig ist mit dem Ausbau der Ortsstraße bereits die nächste Stufe geplant. Ein zweites Hackschnitzelheizwerk soll knapp 100 Haushalte entlang dem Nahfeld der Miltenberger Straße mit Wärme versorgen. Hackschnitzel sind es auch, die das neue Waldenhäuser Baugebiet zentral versorgen. »Wir prüfen Nahwärme generell für jedes Neubaugebiet, nichts bleibt unbesehen«, sagt Stefan Wolf, bei den Stadtwerken für die Netze zuständig.

Energie aus Main-Wasser für Mondfeld

Für das Mondfelder Baugebiet habe man jüngst eine Variante geprüft, dem Mainwasser Energie zu entziehen, um das Baugebiet mit Wärme zu versorgen. In diesem Fall habe man jedoch Abstand nehmen müssen. »Die technische Umsetzung wäre kein Problem gewesen, aber der Leitungs- und Anlagenbau hätte die Kosten so sehr in die Höhe getrieben, dass man derzeit kein konkurrenzfähiges Wärmeangebot hätte machen können«, sagt Thomas Beier. Maßstab fürs Konkurrenzfähige sind für ihn die zehnjährigen Öl- und Gaspreise, die aktuellen Energiepreise liefen da außer Konkurrenz, sagt Beier. Für Wärmenetze gelte generell: Je größer desto wirtschaftlicher. Auf die Wertheimer Sondersituation hin betrachtet bedeute das, dass manchmal die umweltfreundliche Individualheizung für Einzelhäuser die durchaus bessere Lösung sein könne. »Gegen eine mit grünem Strom betriebene Wärmepumpe ist da absolut nichts einzuwenden«, sagt Stefan Wolf.

In den 15 Wertheimer Teilorten sei es derzeit üblich, Baugebiete meist in nur kleinen Chargen auszuweisen oder zu erweitern. »Bei nur zehn, zwölf Häusern kommt man leicht an die Grenze der Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes, wenn man keinen großen Abnehmer, zum Beispiel einen Kindergarten oder eine Sporthalle, nah dabei hat«, sagt Beier.

Low-Ex-Netze für Urpharer Gereut



Ganz anders könnte der Fall möglicherweise auf dem derzeit im Rückbau befindlichen Riesenareal der Schweizer Stuben in Bettingen liegen, und anders liegt der Fall auch im Urpharer Gereut. Dort geht es um die Ausweisung von 35 Bauplätzen. »Eine schon eher konkurrenzfähige Größe«, wirklich ideal sei es allerdings erst ab 100 Bauplätzen, sagt Stefan Wolf. In Urphar nutze man die eingeworbenen Förder- und Forschungsmittel und schaue exemplarisch für die Zukunft aller Wertheimer Baugebiete ganz genau hin, sagt er. Im Gereut scheint es derzeit ziemlich sicher auf Kälte- und sogenannte Low-Ex-Netze hinauszulaufen. Sie haben nur Chancen bei Häusern und Wohnungen mit zeitgemäßer Dämmtechnik, funktionieren sämtlich mit niedrigen Vorlauftemperaturen um die 35 Grad Celsius. Für ein Haus mit Dämmtechnik auf dem Stand der 90er Jahre liefern »kalte« Netze nicht genug Energie, beim modernen Haus reicht es aber locker für die Heizung. »Für das Duschwasser dann natürlich schon nicht mehr, da bedarf es ergänzender elektrischer Lösungen«, erklärt Wolf.

»Sicher und bequem«

Diese sogenannten kalten Netze anzubieten, ist Teil der Zukunft für die Stadtwerke. Die Klassiker dieser Moderne sind bis zu 100 Meter fußende Tiefbohrungen und sogenannte Oberflächensondenfelder, die das Medium für Wärmepumpen an die Haushalte fördern. Diese Pumpen können dann den Hauseigentümern gehören, aber auch Teil des Netzes sein. »Für den Hausherrn sicher und bequem, aber rechtlich nicht ganz so einfach umzusetzen. Da sind wir derzeit für das Gereut noch in der Abwägung«, sagt Thomas Beier.

Beide Lösungen, Bohrungen und Sondenfelder, kommen für Urphar nicht infrage, weil geeignete Geländeabschnitte zu weit vom Baugebiet entfernt liegen. »Leitungsverluste sind immer ein wichtiger Punkt für die Wirtschaftlichkeit«, erklärt Beier. Die coole Lösung, auf die derzeit alles für die Nahwärme in Urphar hinausläuft, heißt: Eisspeicher. »Da sind wir innovativ ganz vorne dabei«, so Beier. Für den Siedlungsbau ist die Technik, die Wärme aus dem Schmelzen und Frieren von Wasser gewinnt weitgehend Neuland.

Eisspeicher

Das Lohrer Nägelsee-Schulzentrum heizt bereits über solch einen Eisspeicher, ist aber von den energetischen Anforderungen her nicht wirklich vergleichbar. Technisch ist das Verfahren um die Kristallisationswärme aufsehenerregende Avantgarde, »wirtschaftlich ist es überzeugend«, meint Beier.

Kern der Anlage ist ein wassergefüllter Betonbau, der von einem sole-gefüllten Leitungsnetz durchzogen wird. »Wir haben zum Glück einen Wendehammer im Baugebiet Gereut, darunter können wir die Anlage problemlos installieren«, informiert Stefan Wolf. Ergänzt werden soll die Grundlastanlage unter anderem durch Solarthermie und wassergefüllte »Energiezäune«, die der Umgebungsluft Wärme entziehen.

Abwärme der Trafostation zurückgewinnen und einspeisen



»Und wir haben da noch ein ganz besonderes Bonbon, denn zum Neubaugebiet wird auch eine Trafostation gehören«. Erstmals werde man auch die Wärme dieser Elektrostation nicht einfach verpuffen lassen, sondern zurückgewinnen und einspeisen, erklärt Wolf. »Auch ein Pilotprojekt«, sagt Beier.

Auf Wertheimer Gemarkung gibt es reichlich solcher Stationen, deren Abwärme bislang ungenutzt ist. Er ist ziemlich überzeugt, »dass in diesem Frühsommer die Bagger für den Eisspeicher rollen werden«.

Hintergrund: So funktioniert ein Eisspeicher Kern ist eine wassergefüllte, im Boden vergrabene und nicht isolierte Betonzisterne, in der zwei mit frostsicherer Flüssigkeit gefüllte Spiralen liegen. Die eine ist ein Entzugswärmetauscher, die andere ein Regenerationswärmetauscher, das umgebende Wasser ist der Energielieferant. Der erste Wärmetauscher entzieht dem Wasser Energie, leitet sie an eine Wärmepumpe, die Kältemittel verdichtet, verdampft und komprimiert. Die entstehende Wärme wird für die Haushalte genutzt. Das Wasser in der Zisterne gefriert. Dann tauen der Regenerationswärmetauscher und das Erdreich das Eis wieder auf, und der Vorgang startet erneut. Der chemisch/physikalische Schlüssel ist die Kristallisationsenergie. Beim Wechsel des Aggregatzustands wird die gleiche Energie freigesetzt, die man bräuchte, um einen Liter Wasser von 0 auf 80 Grad Celsius zu erwärmen. Ein zehn Kubikmeter fassender Eisspeicher liefert so je Zyklus primär so viel Energie, wie in gut 100 Litern Heizöl steckt. (Ge)