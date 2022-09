Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreuzwertheim: Stadtwerke Wertheim bauen neue Trafostation an Röttbacher Halle

Gehweg muss auf 400 Metern geöffnet werden

Kreuzwertheim 07.09.2022 - 10:37 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

An der Mehrzweckhalle Röttbach wird eine neue Trafostation aufgestellt. Der Bau- und Umweltausschuss Kreuzwertheim legte als Standort den Bereich zwischen Baum und Straße an der Grundstücksgrenze fest. Foto: Birger-Daniel Grein

Die vier mal drei Meter große Station wird an der Grundstücksgrenze zwischen dem Zaun zur Straße und dem Baum angrenzend an das Nachbargrundstück aufgestellt. In der Vorlage der Verwaltung heißt es, bereits bei der Erschließung des Baugebiets »In den Ellern« hatten die Stadtwerke darauf hingewiesen, dass für den Kernort Röttbach zwischen ehemaligem Gasthaus Krone und Ortsausgang nach Michelrieth eine zusätzliche Trafostation aufgestellt werden muss. Sie dient dem Abfangen von Leistungsspitzen.

Nach Messungen ergab sich der beschlossene Standort als technisch notwendig. Im dortigen Bereich sind größere Photovoltaikanlagen zum Teil mit 85 kW Leistung, so dass es bei Spitzeneinspeisung zu Problemen im Stromnetz mit Ausfällen kommen könne. Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung seien die Netzbetreiber deshalb verpflichtet, tätig zu werden.

Bei der Außengestaltung der Station zum Beispiel mit Holzverkleidung und überdachter Sitzbank wird der Energieversorger der Marktgemeinde entgegenkommen. Zum Anschluss der neuen Trafostation ist die Verlegung von Mittelspannungskabeln von der Station am Friedhof zum neuen Standort nötig. Dazu muss der Gehweg auf einer Länge von rund 400 Metern geöffnet werden.

Kein besserer Standort

Klaus Gehret von der Bauverwaltung der Marktgemeinde erklärte, der Gemeinde wäre es am liebsten, wenn die Station hinter der Halle aufgestellt würde. Dies sei aber zu weit weg vom technisch nötigen Standort. Aus demselben Grund sei auch kein Standort am Ortsausgang möglich.

Neben der Station muss für diese auch ein kleiner Zuweg auf dem Gelände geschaffen werden. Rätin Silvia Klee sah durch den Weg und eine Bank am Baum auch eine Aufwertung des Bereichs.

Sorgen hatten die Räte, dass die Arbeiten zum Aufstellen der Station die Wurzel des Baums in diesem Bereich beschädigen könnten. Den Baum will man schützen.

Andreas Schmidt schlug alternativ den Standort auf der anderen Seite des Baums beim ersten Parkplatz bei der Halle vor. So werde der Blick auf den Baum von der Straße aus nicht beeinträchtigt.

Gehret erklärte, man sei rechtlich nicht verpflichtet, die Fläche bereitzustellen. Es handle sich um normale Grundstücksverhandlungen und die benötigte Fläche werde von den Stadtwerken angekauft.

Bürgermeister Klaus Thoma verwies darauf, dass die Station in Straßennähe auch ein Schutz vor Lärmimmission bieten könne. Wichtig sei die passende Gestaltung des Baus.

Generell waren die Räte mit einer Trafostation am Standort nicht glücklich, man sah aber die Notwenigkeit. Mehrheitlich wurde der Standort Richtung Straße festgelegt.

bdg