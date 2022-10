Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtwerke-Geschäftsführer: Photovoltaikanlagen wirtschaftlich eher riskant

Gemeinderat Kreuzwertheim: Thomas Beier informiert das Kreuzwertheimer Gremium über Energiepreise und Netzsicherheit

Kreuzwertheim 19.10.2022 - 16:56 Uhr 2 Min.

Er erklärte, bei allen Energieträgern gebe es steigende Preise.

Zum Thema Speicher für private Photovoltaikanlagen sagte er, diese seien wirtschaftlich gesehen aktuell eher ein Risiko. Ihr Kauf erfolge meist aus der Überzeugung. Wenn sich die Energiepreise deutlich erhöhen, müsse man den wirtschaftlichen Nutzen der Speicher neu bewerten.

Zu den Preissteigerungen beim Energieeinkauf der Versorger berichtete er, habe der Strompreis 2021 noch bei 50 Euro je Megawattstunde gelegen, lag er in der Spitze in diesem Jahr bei 1200 Euro je Megawattstunde. Bei Gas habe der Preis im Vorjahr bei 18 bis 20 Euro je Megawattstunde gelegen, aktuell bei 130 Euro. In der Spitze seien es 200 Euro je Megawattstunde gewesen.

Die Stadtwerke würden Strom und Gas mit zwei Jahren Vorlauf in verschiedenen Tranchen einkaufen. Somit würden die massiven Preissteigerungen bei der diesjährigen Beschaffung nächstes Jahr noch nicht zum Tragen kommen. Er könne den endgültigen Kundenpreis für 2023 noch nicht nennen, da noch nicht alle Umlagen feststünden. »Wir werden im Umkreis einer der günstigeren Anbieter sein«, war er überzeugt. Dies sei möglich, da man auch günstige Tranchen eingekauft habe.

Guter Preis in Sicht

Seine Prognose sei bei den Stadtwerken Wertheim ein Strompreis von unter 50 Cent je Kilowattstunde im kommenden Jahr. Auch bei Gas werde man einen guten Preis haben. Die künftige Preisentwicklung bleibe abzuwarten. Unklar seien auch die Auswirkungen einer möglichen staatlichen Gas- und Strompreisbremse. Zentral sei dabei, dass die Versorgungsunternehmen in ihrem Fall entsprechende Hilfen bekämen.

Zu alternativen Energieformen berichtete er, in Deutschland würden 50 Prozent der Wärme mit Gas erzeugt. Gas sei aus seiner Sicht immer noch ein Zukunftsmedium auch wegen des großen vorhandenen Gasnetzes. Aktuell laufen auch bei den Stadtwerken Wertheim Prüfungen des Netzes, unter anderem hinsichtlich der Nutzung von Wasserstoffgas. Ziel sei es, den Erdgasanteil zu reduzieren. Aktuell seien 20 Prozent Wasserstoffzumischung kein Problem. Geprüft werde, welche Maßnahmen nötig sind, um den Transport eines höheren Wasserstoffanteils zu ermöglichen. Es gebe auch Überlegungen, Wasserstoff mit Hilfe von Windparks und Photovoltaik zu erzeugen. Die bei der Wasserstoffproduktion entstehende Wärme sollte möglichst ebenso genutzt werden. Möglich wäre auch eine Zumischung von gereinigtem Biogas in das Erdgas.

Zum Thema Nahwärmenetz sagte er, dies funktioniere am besten mit großen Abnehmern, wie zum Beispiel kommunalen Liegenschaften. In kleinen Neubaugebieten funktioniere ein Nahwärmenetz wegen der geringen Abnahme der Gebäude nicht effektiv. Beim Thema Wallboxen verwies er auf die Technik der »intelligenten Wallboxen«, durch entsprechende Steuerung könne eine Überlastung des Stromnetzes auch bei sehr vielen der Ladesysteme ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich des möglichen Zuwachses von PV-Anlagen erklärte er, wo es durch diese nötig sei, könne man Umspannstationen und Leitungsnetz verstärken. »Wir sind in diesem Bereich zuversichtlich für die Zukunft.« Im Hinblick auf Freiflächen-PV erklärte Rätin Silvia Klee, die bisherigen Anträge für diese auf Kreuzwertheimer Gemarkung habe die Mehrheit der Räte, darunter auch sie, abgelehnt. Man habe PV auf Dächern und Parkplätze als sinnvoller betrachtet und habe Flächenverbrauch verhindern wollen. Nach heutiger Lage würde ihre Entscheidung anders ausfallen. Im Namen der SPD-Plus-Fraktion des Gemeinderats stellte sie den Antrag, mit den Investoren wieder Gespräche aufzunehmen und zu prüfen, wo regenerative Energien auf der Gemarkung der Marktgemeinde erzeugt werden können.

Bürgermeister Klaus Thoma erklärte, man nehme nochmal Kontakt mit den Investoren auf und setze das Thema auf die Tagesordnung des Gemeinderats.

