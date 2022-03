Wertheim sucht dringend Wohnungen für Geflüchtete

Ukraine-Krieg

Wertheim 20.03.2022 - 11:29 Uhr 1 Min.

Die Stadt bittet die Bürger, leerstehende Wohnungen, Ferienwohnungen oder ähnliches anzubieten. »Wir zeigen Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, sie sollen bei uns Schutz und Sicherheit finden. Bitte helfen Sie mit«, appelliert Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez an die Bürgerschaft.

Die Stadt hat einen Arbeitsstab eingerichtet, der die vielen Aufgaben rund um die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen koordiniert. Auch ehrenamtliche Initiativen sind eingebunden, so die Mitteilung. Dringlichste Aufgabe sei aber zunächst die Unterbringung. Zunächst werden Wohnungen für Menschen benötigt, die bisher kurzfristig privat bei Familien, Freunden oder Bekannten untergekommen sind, dort jedoch die Räume für einen längeren Aufenthalt nicht ausreichen. Darüber hinaus werden für später Wohnungen für die kommunale Anschlussunterbringung gebraucht.

Wohnraum melden

Die Stadtverwaltung bittet deshalb, zur Verfügung stehenden Wohnraum zu melden: E-Mail: ukraine-hilfe@wertheim.de oder unter Tel. 09342 301-482 sowie 0151 12266419. Im Internet unter https://www.wertheim.de/ukraine ist ein Formular eingestellt, worüber man Wohnungen digital melden kann.

Die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge läuft in Baden-Württemberg nach dem bekannten dreistufigen Verfahren ab: Die ankommenden Menschen werden zunächst in Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) registriert und versorgt. Von hier aus wechseln sie in die vorläufige Unterbringung der Landkreise, danach kommen sie in die Kommunen.

Geflüchtete ohne Bezug nach Wertheim wenden sich an eine Landeserstaufnahmestelle. Die nächstgelegene LEA ist in Ellwangen, Adresse: Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen (Jagst).

Wer bei Freunden oder Verwandten unterkommt, ist von der Aufnahme über eine LEA entbunden. Über solche privaten und familiären Kontakte sind bereits rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine in Wertheim angekommen, weitere sind angekündigt. »Wir wissen nicht, wann und wie viele Menschen zur Anschlussunterbringung zugewiesen werden,« sagt Jürgen Graner, Leiter der Arbeitsstabs Ukraine. »Aber wir tun sicher gut daran, uns darauf schon heute vorzubereiten«.

el