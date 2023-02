Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtverwaltung Wertheim nimmt 13.000 Euro Spenden an

Wertheim 06.02.2023 - 13:51 Uhr < 1 Min.

Mit dem Ziel, Spendern zeitnah eine Spendenbescheinigung auszustellen, nahm der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen des Gemeinderats Wertheim in seiner Sitzung am 30. Januar alle Spenden einstimmig an.

gufi