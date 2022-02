Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtstrand Wertheim auch 2022 geplant

Betreiberwechsel: Stefan Kempf kündigt Veränderungen an

Wertheim 14.02.2022 - 14:12 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lang ersehnte Eröffnung am Stadtstrand. Bildunterschrift 2021-06-12 --> Lange ersehnte Eröffnung am Stadtstrand. Foto: Matthias Schätte

Wer das sein und wie dessen Konzept aussehen wird, das verriet Kempf allerdings noch nicht. Details zum neuen Stadtstrand Wertheim sollen dann am 23. Februar bekannt gegeben werden, kündigte der Gastronom an.

Bereits 2021 Zweifel

Bereits mit Ende des Stadtstrands 2021 hatte Stefan Kempf gegenüber dieser Redaktion Zweifel daran gehegt, ob er auch 2022 noch weitermachen wolle. »Ich bin der Zielgruppe entwachsen«, begründete er seine Suche nach einem Nachfolger. Die sich allerdings, nicht zum ersten Mal, schwierig gestalten sollte. Schon 2019 hatte Kempf einen Nachfolger für den Stadtstrand 2020 gesucht. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Stadtstrand dann allerdings ohnehin nicht öffnen.

Den ersten Stadtstrand hatte Stefan Kempf im Sommer 2011 aufgebaut. Im vergangenen Jahr feierte das Event an der Mündung der Tauber in den Main seinen zehnten Geburtstag. Jetzt scheint er einen neuen Betreiber für das Areal gefunden zu haben. »Es wird Veränderungen geben«, nennt Kempf noch keine Details, wie der Stadtstrand 2022 aussehen könnte. Er selbst werde nur noch im Hintergrund agieren.

Erste Maiwochenende?

Auf der Homepage des Stadtstrandes ist das Gelände noch bis Ende April geschlossen. Am ersten Maiwochenende könnte das Areal dann wieder mit neuem Betreiber öffnen. Im vergangenen Jahr klappte das nicht wie geplant, als der Corona-Lockdown auch eine Außengastronomie nicht zuließ. Nach dem Start am 10. Juni sorgten schlechtes Wetter und ein stark steigender Mainpegel Anfang Juli dafür, dass Kempf immer wieder Zwangspausen einlegen musste. Am 12. September ging der Stadtstrand 2021 schließlich zu Ende.

gufi