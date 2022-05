Stadtführung durch Wertheims Geschichte

Jörg Paczkowski zeigt andere Seite von Wertheim

Wertheim 23.05.2022 - 14:27 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Wertheimer Harle-Brunnen erzählt Sagen. Foto: Linda Dölger

Das vermittelte Jörg Paczkowski am Samstagnachmittag einigen Geschichtsinteressierten, die für den Vortrag durch verschiedenste Gassen Wertheims gingen. So wurden auch bislang eher unbeachtete Teile Wertheims erkundet, die sonst eher im Schatten der Wertheimer Altstadt zwischen Main und Tauber stehen.

Auch die katholische Kirche St. Venantius in Wertheim wurde nicht außer Acht gelassen: Der Bau der nach dem Pater Venantius Arnold benannten Kirche wurde 1842 beendet. Sie weist zudem einige architektonische Seltenheiten auf.

15 Kreuzwegstationen

»Die Kirche ist wirklich etwas ganz Besonderes«, so Paczkowski. Der Kreuzweg hat 15 statt 14 Stationen, was in Deutschland kaum vorkomme. Sie wurde von Architekten August Mosbrugger konstruiert und im Rundbogenstil erbaut. Außerdem fehlt die Kanzel.

Bei der Stadtführung kamen besonders die alten Stadtviertel Wertheims zur Sprache, welche sich durch zwei Stadterweiterungen ständig verändert hätten. Dazu zählt das ehemalige Fischerviertel, mit Häusern in Taubernähe, die heute noch teils das für die Fischertradition stehende Fischerzunftzeichen tragen.

Außerdem wurden die Zuhörer durch das ehemalige Badische Viertel geführt, welches sich an das Fischerviertel anschloss. Hier kamen viele denkmalgeschützte Häuser zur Sprache. Beispielsweise das ehemalige Armenhaus, heute ein Wohnhaus, welches 1761 barockisiert wurde.

Umbauten im 18. Jahrhundert

Paczkowski erzählte am Samstag auch von den Wertheimer Grafen. Im 18. Jahrhundert gab es in Wertheim gleich fünf Adelige, die alle Anspruch auf eine Residenz erhoben, was zu vielen Umbauten und prunkvollen Gebäuden führte. Während viele Häuser erwähnt wurden, stieß eines auf große Faszination der Zuhörer. Ein in der Altstadt stehende Haus, welches mit vollgeschriebener Fassade die ganze Wertheimer Geschichte erzählt und die Wappen der Wertheimer Ortsteile abbildet.

Was zudem die Neugierde der Zuhörer weckte, war der Harle-Brunnen, welcher sich im ehemaligen Fischerviertel befindet. Er erzählt die Sage eines Fischers, welcher sich für die Fischerei entschied, obwohl ihm, so die Sage, von einem Geist verraten wurde, dass sich in der Tauber ein Goldschatz befinden würde.

Linda Dölger