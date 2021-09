Stadt Wertheim will eigenen Strom erzeugen

Fotovoltaik: Gebäudemanagement hat zehn Gebäude für Solarstromanlagen ausgewählt

Wertheim 21.09.2021

Auf den Dächern der Grundschule Reinhardshof haben die Stadtwerke Wertheim Fotovoltaikanlagen installiert. Foto: Stadtwerke Wertheim

Der Eigenbetrieb wurde von den Stadträten einstimmig beauftragt, die Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden zu übernehmen. Diesem Beschluss muss der Gemeinderat am Montag noch zustimmen.

Zugleich soll der Eigenbetrieb die Umrüstung der Wertheimer Straßenbeleuchtung auf energiesparende Beleuchtungsmittel übernehmen. In einem ersten Schritt wurde das Gebäudemanagement jetzt damit beauftragt, auf der Grund- und Hauptschule Bestenheid eine Photovoltaikanlage in der Größe von 30 Kilowatt Peak zu planen, zu errichten und zu betreiben.

Die bereits auf dem Dach der Wildbachtalhalle in Nassig installierte Anlage, die sich im Eigentum der Stadtwerke Wertheim befindet, soll vom Gebäudemanagement erworben werden, um sie anschließend selbst zu betreiben. Vertraglich sei geregelt, so erläuterte es der Leiter der Wertheimer Bauabteilung, dass die Stadt Wertheim die Anlage in Nassig zum Buchwert übernehmen könne.

Hintergrund all dieser Planungen, so hatte es Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zu Beginn der Ausschusssitzung erläutert, seien immer wieder Anfragen aus den Reihen der Fraktionen gewesen, welche Möglichkeiten es gebe, dass die Stadt Wertheim Fotovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude errichtet und betreibt. Natalja Kiefel vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement ergänzte, dass im Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg eine Installation von Fotovoltaikanlagen »auf allen Nichtwohngebäuden« festgeschrieben sei, für die ab 2022 ein Bauantrag gestellt werde.

Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement darf bislang allerdings laut seiner Satzung keine »investiven Geschäfte wie die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Fotovoltaikanlagen« tätigen. Deshalb war die entsprechende Ergänzung der Satzung notwendig. Der Bau und Betrieb der neuen Fotovoltaikanlagen soll in Zukunft durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement erfolgen. Der Unterhalt und die Betreuung der Anlagen soll über einen Dienstleistungsvertrag an die Stadtwerke Wertheim vergeben werden. Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier machte im Gespräch mit dieser Redaktion deutlich, dass der Abschluss von solchen Dienstleistungsverträgen für die Stadtwerke in Frage komme.

In einer ersten Auswahl habe der Eigenbetrieb Gebäudemanagement zunächst zehn städtische Gebäude »identifiziert«, so Kiefel, die sich für die Installation von Fotovoltaikanlagen eigneten. Berücksichtigt werden müssten dabei technische Details wie die Ausrichtung, die Statik, das Alter und die Geometrie des Dachs. Wichtig sei allerdings den Eigenverbrauch des jeweiligen Gebäudes, die Höhe der Einspeisevergütung und die Dauer der Zinsbindung bei einer Finanzierung zu berücksichtigen, erläuterte sie die Planungen.

Erste Anlage in Bestenheid

Armin Dattler machte deutlich, dass es nach dem aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wohl mittelfristig wirtschaftlicher sei, den erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen. Bei der Installation von Anlagen mit einer Leistung von unter 30 Kilowatt Peak (kWp) entfalle die derzeitige Einspeisevergütung und bei einem derzeitigen Einkaufspreis von 28 Cent je Kilowattstunde sei abzüglich der Kosten für Betrieb, Verwaltung, Wartung und Finanzierung ein entsprechender Erlös zu erwirtschaften. Eine erste Anlage in dieser Größenordnung solle deshalb auf den Dächern der Grundschule und der Turnhalle der Schule in Bestenheid errichtet werden, erläuterte Dattler das weitere Vorgehen. Die Verwaltung geht in ihren Kostenberechnungen davon aus, dass die Anlage rund 37800 Euro kosten wird und sich in etwa 9,5 Jahren amortisieren haben dürfte.

Dattler erklärte auf die Nachfrage von Heiko Diehm (SPD), dass für jede einzelne Anlage überprüft werde, inwiefern sich zusätzlich ein Stromspeicher rechne. Solche Speicher machten die Anlagen deutlich teurer, sagte der Bauamtsleiter, trotzdem werde derzeit für die Otfried-Preußler-Schule und ihre Mensa überprüft, ob dort ein Stromspeicher sinnvoll sei. Die Installation von Fotovoltaikanlagen in der Wertheimer Altstadt sei allerdings laut Denkmalschutzrichtlinien weiter unmöglich, so Dattler auf Nachfrage aus dem Gremium. Patrick Schönig (SPD) regte deshalb an, auf ungenutzten Gewerbeflächen Solaranlagen zu errichten, an denen sich dann auch Bewohner der Altstadt über einen »Bürgersolarpark« beteiligten könnten.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Fotovoltaik auf städtischen Gebäuden Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement hat bereits in der Vergangenheit Dachflächen städtischer Gebäude für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen an die Stadtwerke Wertheim, Wertheimer Vereine oder eigens zu diesem Zweck gegründete gewerbliche Betriebe oder Vereine langfristig verpachtet, heißt es aus der Stadtverwaltung. Insgesamt seien so Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 352 Kilowatt Peak errichtet worden. Es handelt sich dabei um Dachflächen einiger Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser und Schulen, deren Flächen für den Bau städtischer Fotovoltaikanlagen deshalb derzeit nicht zur Verfügung stehen. Für den Bau weiterer Fotovoltaikanlagen auf städtischen Dächern hat die Verwaltung insgesamt zehn weitere Gebäude ausgemacht. Neben der Grundschule Bestenheid mit Turnhalle könnte eine solche Anlage etwa auf dem Bürgerhaus Dörlesberg oder dem Schulgebäude des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums installiert werden. gufi