Stadt Wertheim bezuschusst erstmals die Tafelarbeit

Hintergrund: Tafelladen Wertheim

Der Tafelladen Wertheim besteht seit 2006 und wird von der Diakonie im Main-Tauber-Kreis betrieben. Er ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Pro Öffnungstag kaufen etwa 40 bis 50 Menschen vor allem aus Wertheim ein. Die ehrenamtlich Beschäftigten arbeiten in der Wertheimer Einrichtung etwa 7500 Stunden jährlich. Finanziert wird die Tafelarbeit vor allem über die Verkäufe von Lebensmitteln, aber auch über Spenden, die die Fördervereine einwerben. In der Pandemie sei es allerdings deutlich schwieriger geworden, Spenden einzuwerben, sagte Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe am Montag im Finanzausschuss. Eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Wertheim gab es in der Vergangenheit nicht, die Stadt Bad Mergentheim zahlte bereits 2500 Euro jährlich. Die Stadt Tauberbischofsheim zahlte bislang keine Zuschüsse, unterstützte aber einzelne Projekte finanziell. Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim planen, Zuschüsse in Höhe von 5790 beziehungsweise 5530 Euro zu leisten. Lauda will statt des von der Diakonie gewünschten Zuschusses in Höhe von 4030 Euro jährlich nur 3000 Euro gewähren, heißt es in der Verwaltungsvorlage. gufi