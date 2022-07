Stadt Wertheim verliert bedeutende Persönlichkeit

Ellen Heibach mit 84 Jahren verstorben

Wertheim 29.07.2022 - 14:47 Uhr 1 Min.

Mit dem Tod von Ellen Heibach verliert Wertheim eine stadtbekannte Persönlichkeit.

Geboren wurde Ellen Maria Flad am 20. Dezember 1937 in Berlin-Grunewald, doch aufgewachsen ist sie in Wertheim in dem Haus in der Rittergasse, das ihre Vorfahren 1820 gekauft hatten. Hier besuchte sie auch die Schule, und nach dem Abitur schrieb sie sich an einer Dolmetscherschule in München ein, die sie erfolgreich als Wirtschaftskorrespondentin abschloss. 1960 gab sie Bernd Heibach in der Stiftskirche in Wertheim das Ja-Wort. Kennengelernt hatte sie den damaligen Legationsrat in der Botschaft in Neu-Delhi, wo ihr Stiefvater Botschafter war.

Die Tätigkeit des Ehemannes im Auswärtigen Dienst verlangte der Ehefrau eine hohe Flexibilität ab, denn ihren Mann nicht zu begleiten, sei für sie undenkbar gewesen. Neben der Betreuung der drei Kinder Wolfgang, Elisabeth und Christiane übernahm sie selbstverständlich auch Repräsentationsaufgaben an den beruflichen Stationen, die die Familie von Mosambik über Malawi, Lissabon und Wien nach Paris führten.

Das Ehepaar nahm 1989 in Wertheim, im bereits erwähnten Haus in der Rittergasse, seinen Altersruhesitz. In ihrer »Heimatstadt« engagierte sich Ellen Heibach fortan in der kirchlichen Arbeit und war unter anderem 24 Jahre lang im Seelsorgedienst im städtischen Krankenhaus aktiv. Für ihre vielfältige, segensreiche Tätigkeit die sie »geprägt von unerschütterlicher Menschenliebe mit Haut und Haaren bis zur eigenen Erschöpfung« wahrnahm, erhielt sie die Stadtmedaille in Silber sowie das Goldene Ehrenzeichen der Evangelischen Landeskirche in Baden und die Paul-Harris-Medaille.

Untrennbar verbunden ist der Name Ellen Heibach auch mit den von ihr initiierten und geleiteten Andachten, die unter dem Titel »Musik und Besinnung« 13 Jahre lang monatlich in der Marienkapelle stattfanden. Und Teilnehmer erinnern sich immer noch gerne an ihre kurzweiligen Vorträge zu berühmten Persönlichkeiten, die sie stets sehr akribisch vorbereitete.

Trauerfeier am Freitag, 2. September, um 10 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche; Urnenbeisetzung im kleinen, familiären Kreis

riff