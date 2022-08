Versorgungslage im Herbst: Wertheim reduziert Beleuchtung

OB will weitere Maßnahmen prüfen lassen

Wertheim 09.08.2022 - 14:13 Uhr 1 Min.

Eingang zum Wertheimer Rathaus bei Dunkelheit: Wegen der Energiekrise fährt die Stadtverwaltung die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden zurück. Foto (Archiv): Schätte

Zur Vorbereitung auf die unsichere Versorgungslage im Herbst und Winter hat die Stadtverwaltung mit ihren Gesellschaften rund 50 Sparmaßnahmen definiert. »Es gibt kurz- und mittelfristige Maßnahmen, mit denen wir alle dazu beitragen können, den Stromverbrauch zu reduzieren und die Gasspeicher für den Winter zu füllen«, appelliert Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez an die Bürger. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wurden die Stadtwerke Wertheim mit dem Abschalten der Fassadenbeleuchtungen öffentlicher Einrichtungen und Liegenschaften der Großen Kreisstadt beauftragt.

Lichter bleiben aus

»Ab sofort bleiben die Lichter der Rathausfassade am Rosengarten, am Spitzen Turm, an der Kilianskapelle, am Roten Turm mit Kittsteintor sowie am Maintor aus. In Kürze wird auch die Beleuchtung der Wertheimer Burg abgeschaltet. Die Fassade am Schlösschen im Hofgarten ist bereits seit einigen Wochen nicht mehr beleuchtet.«, verkündet der OB.

Welche Gebäude auf die Fassadenbeleuchtung verzichten können, hat vor allem mit der Verkehrssicherheit zu tun, denn durch das Abschalten der Lichter dürfe keine Gefahrenquelle entstehen, heißt es weiter. Auch die Wertheimer Unternehmen und Kirchen werden in Kürze von der Stadtverwaltung und den Stadtwerken sensibilisiert, sich an der Energiesparmaßnahme zu beteiligen.

Das Freibad soll Mitte September schließen. Dann wird Mitte Oktober das Hallenbad am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium öffnen. Ob und wie, diese Entscheidung behalte man sich allerdings noch vor, hat Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, bereits vor gut einer Woche auf Anfrage unserer Redaktion geäußert.

Man habe verschiedene Szenarien entworfen, die vom Normalbetrieb über reduzierte Wassertemperaturen bis zur Schließung reichten. »Die Gasversorgungslage bewerte ich als angespannt«, sagte Beier aus Energieversorger-Sicht. Wenn man in eine Mangellage komme, werde man das Bad schließen. Wahrscheinlich werde es zumindest Einschränkungen geben. Vollbetrieb wäre nur möglich, sollte sich das Problem der Gasversorgung zwischenzeitlich lösen. Man sei auch kurzfristig handlungsfähig und könne eine Entscheidung auch noch im September treffen.

»Sehr ernste Lage«

Weitere Maßnahmen befinden sich derzeit in der Prüfung. »Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, allerdings wägen wir diese im Vorfeld gut ab«, erklärt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. »Wir befinden uns in einer ernsten Lage, aber das ist kein Grund, in Panik zu verfallen«, heißt es abschließend.

el