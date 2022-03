Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadt koordiniert Ukraine-Hilfe

Solidarität: Rathaus nennt die Ansprechpartner

Wertheim 01.03.2022 - 15:41 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Da noch nicht absehbar sei, wann, in welcher Zahl und für wie lange Menschen aus der Ukraine in Wertheim aufzunehmen sind, sammle sie diese Angebote zunächst.

Ansprechpartner sind die beiden Integrationsbeauftragten der Stadt: Claudia Ühlein, 0934 2301-493, claudia.uehlein@wertheim.de, und Thomas Neichel, 09342 301-255, thomas.neichel@wertheim.de. Auch wer sonstige ehrenamtliche Unterstützung anbieten will, zum Beispiel Übersetzungshilfen, kann sich hier vormerken lassen.

Unterkunftskapazitäten geprüft

In Kürze wird die Stadtverwaltung laut der Pressemitteilung einen Koordinierungsstab einsetzen, der weitere Aufgaben vorbereitet, die mit der Aufnahme von Menschen aus der Ukraine verbunden sind. Die Prüfung von Unterkunftskapazitäten sei bereits angelaufen. Es gehe aber auch um die Betreuung und Versorgung der Geflüchteten und um Orientierungshilfen in der neuen Umgebung. Bis zur Einsetzung des Koordinierungsstabs ist Jürgen Graner, Leiter der Stabsstelle Zentrale Steuerung, der zentrale Ansprechpartner. Er ist erreichbar unter 0160 95994528 und juergen.graner@wertheim.de.

Die Ausländerbehörde der Stadt ist bereits mit den ersten Fällen befasst, in denen es um die Genehmigung von Aufenthaltstiteln für Verwandte geht, die aus der Ukraine geflohen sind. Sie wurden von ihren in Wertheim lebenden Familienangehörigen abgeholt und kommen hier unter. Bei der Kundgebung am Mittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr auf dem Wertheimer Marktplatz wird Bürgermeister Wolfgang Stein für die Stadt Wertheim sprechen.

dau