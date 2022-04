Wertheim: Stabwechsel bei Steg: Müller macht's

Personalveränderung an der Spitze

Wertheim 08.04.2022 - 16:24 Uhr 2 Min.

Stabwechsel an der Spitze der Stadtentwicklungsgesellschaft und Wohnbau Wertheim (von links): Egon Schäfer, Edgar Beuchert, Thomas Müller, Markus Herrera Torrez.

Thomas Müller ist derzeit Leiter des Referats Stadtplanung, Umweltschutz der Stadtverwaltung Wertheim. Am Freitag haben Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats von Steg und Wohnbau, sowie Egon Schäfer als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender die Personalie bekanntgegeben. Beuchert, der seit April 1993 Geschäftsführer ist, habe Steg und Wohnbau über viele Jahre »hervorragend geleitet«, auch in seiner nun knapp dreijährigen Amtszeit habe man hervorragend zusammengearbeitet, sagte Herrera Torrez.

Viele Großprojekte

»Stadtentwicklungsgesellschaft und Wohnbau sind mit dem Namen Edgar Beuchert verbunden«, sagte Herrera Torrez über die zahlreichen durch den Geschäftsführer betreuten Großprojekte, von der Konversion der ehemalige US-Kaserne auf dem Reinhardshof in den 1990er Jahren mit dem Ankauf und der Sanierung Hunderter Wohnungen bis zur andauernden Altstadtsanierung. »Da hat sich unheimlich viel getan.« Um diese Gesellschaften würde man in Städten ähnlicher Größe beneidet.

Bei der Berufung eines Nachfolgers habe man sich zwischen einer externen und einer internen Lösung entscheiden müssen. »Die Aufgaben von Steg und Wohnbau sind ganz eng verknüpft mit der Kommunalpolitik. Da ist es wichtig, Verbindungen zu kennen und ein Gespür zu haben«, sagte Herrera Torrez. Sein Blick sei sehr schnell auf Thomas Müller gefallen, auch der Aufsichtsrat von Steg und Wohnbau sowie die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen hätten sich diese Lösung gut vorstellen können, erklärte der Oberbürgermeister. Als Leiter des Referats für Stadtplanung und Umweltschutz bringe Müller viele Kompetenzen für eine Geschäftsführertätigkeit mit, wobei auch Zuhören und das Managen von Konflikten wichtig sei. Müller bringe außerdem den »Stallgeruch« der Stadtverwaltung mit.

Auch Egon Schäfer sagte, er habe Müller als Beucherts Nachfolger auf dem Zettel gehabt. »Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung einstimmig befürwortet, dass Thomas Müller Geschäftsführer wird«, erklärte der stellvertretende Vorsitzende. »Das einzig Negative war: Wie finden wir einen Nachfolger für ihn für Umwelt und Bauplanung?«, sagte Schäfer. Dadurch, dass Müller lokal verwurzelt ist, verband er auch die Hoffnung, dass die Steg die Ortschaften weiter im Blick habe.

Thomas Müller ist Jahrgang 1979 und in Kembach aufgewachsen, dort wohnt er mit seiner Familie auch. »Das spricht Bände«, drückte er seinen Dank unter anderem für die einstimmige Bestätigung durch den Aufsichtsrat aus. Müller hat sich innerhalb der Stadtverwaltung hochgearbeitet, seitdem er dort 1996 die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter begonnen hat. 2004 übernahm er die Leitung im Steueramt, bekam Einblicke in die kaufmännische Buchführung.

Stadtplanungs-Abteilungsleiter

2014 wechselte er in die Abteilung Stadtplanung und Hochbau, absolvierte ein Fernstudium in Städtebaurecht und wurde zum Abteilungsleiter Stadtplanung, aktuell ist er Referatsleiter Stadtplanung und Umweltschutz. Arbeiten außerhalb der Kernarbeitszeiten gehöre in diesem Bereich dazu - und auch als Steg-Geschäftsführer. »Ich habe Einblick bekommen, was es heißt, Projekte zu entwickeln, zu verwalten und Konflikte zu lösen und zu schlichten.« Als Nachfolger Beucherts steige er in große Fußstapfen.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft gibt es seit 1975, die Wohnbau Wertheim seit 1978. Die Gesellschaften sind in gleich fünf Bereichen tätig: Als Bauträger und Wohnraumbewirtschafter mit 500 eigenen Wohnungen, der Betreuung von 1000 Wohnungen als Hausverwaltung, als Sanierungsträger sowie als Bewirtschafter von mehr als 1800 Parkplätzen.

In den vergangenen 30 Jahren habe man um die 100 Millionen Euro verbaut. In besonderer Erinnerung bleiben Beuchert Ankauf und Sanierung der US-Housing auf dem Reinhardshof, die Neugestaltung des Neuplatzes. Die Steg sei aber auch immer wieder »Notnagel in der Sanierung« gewesen, vor allem dann, wenn Privatleute kein Interesse hatten. Beuchert nennt den Abbruch von drei Gebäuden des Schüssler-Komplexes in der Zollgasse in beengten Verhältnissen, die Sanierung der Vaitsgasse 7 oder die Sanierung des ehemaligen Schreibwarengeschäfts Duffhaus in der Eichelgasse. »Hätten wir da einen falschen Balken rausgezogen, wäre alles zusammengebrochen.«

Nächste Aufgaben kommen: Der Abschluss der laufenden Sanierungsgebiete, der Umbau der ehemaligen Sparkasse in ein Servicezentrum von Stadtverwaltung und Stadtwerken sowie die Entwicklung des Areals an den Bahngleisen.

Müller und der Oberbürgermeister waren sich einig, dass die Preisentwicklung eine große Herausforderung bleibe. Beuchert zeigte sich froh, dass man in Wertheim leistungsfähige Handwerker als verlässliche Partner vorhanden seien. Herrera Torrez hoffte, dass man bis zum Sommer einen Nachfolger für Müller im Referat Stadtplanung und Umwelt präsentieren könne. Für einen fließenden Übergang soll sich Müller ab Dezember bei Steg und Wohnbau einarbeiten.

