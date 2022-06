Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stabübergabe beim Caritasverband im Tauberkreis

Soziales: Michael Müller tritt die Nachfolge von Vorstandsvorsitzendem Matthias Fenger an - Segen von Pfarrer Ralph Walterspacher

MAIN-TAUBER-KREIS 29.06.2022 - 13:46 Uhr 2 Min.

Matthias Fenger (Mitte), Michael Müller (Zweiter von rechts), Bastian Weippert (hinten links) und Pfarrer Ralph Walterspacher (rechts) mit den Grußrednern, unter anderem Claus Peter Dreher (Dritter von rechts, Direktor des Caritasverbandes der Erzdiözese Freiburg), und Landrat Christoph Schauder (Dritter von links). Foto: Peter D. Wagner

Nach ersten beruflichen Stationen in der kommunalen Familien- und Jugendhilfe, übernahm der in Annahütte (Gemeinde Annahütte/Landkreis Lausitz-Spreewald) geborene Fenger 2008 die Leitung des Caritasverbands für die Stadt und den Landkreis Würzburg. Seit 2012 war er Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Tauberkreis, wo er neben den inhaltlichen Bereichen Beraten, Teilhabe und Senioren das Finanz- und Personalwesen verantwortete sowie umfangreiche IT-Entwicklungsprozesse gestaltete.

Ab 1. Juli wird der 48-jährige diplomierte Sozialpädagoge und Sozialwirt neuer Diözesan-Caritasdirektor des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dort tritt Fenger die Nachfolge von Rainer Brockhoff an, der zum 30. September 2023 in den Ruhestand gehen wird. Der 42-jährige Volljurist Michael Müller war bereits seit 2014 gemeinsam mit Fenger im Vorstand des Caritasverbands tätig. Das Vorstandsteam wird ab Juli 2022 der gelernte Heilerziehungspfleger und studierte Sozialmanager Bastian Weippert ergänzen. Der 39-Jährige ist ebenfalls bereits seit 2014 in verschiedenen Leitungsfunktionen im Caritasverband im Tauberkreis tätig und verantwortet derzeit als Bereichsleitung Teilhabe alle Dienste und Einrichtungen des Verbands für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen.

»Vergangenheit (Matthias Fenger), Gegenwart (Michael Müller), Zukunft (Bastian Weippert)« lautete das Motto einer symbolischer Stabübergabe der Caritas-Vorstandschaft im Rahmen des Festgottesdienstes. »Wir haben eine Menge bewegt sowie den Caritasverband mit einer klaren Strategie und Zukunftsperspektive ausgestattet«, zeigte sich Fenger überzeugt. Zugleich dankte er allen für die loyale und zuverlässige Zusammenarbeit. »Wir haben bestimmt auch hin und wieder Fehler gemacht, waren aber immer mit dem Herzen dabei, das möglichst Richtige für die Menschen unserer Zielgruppen zu erreichen«. »Hätte mich 2014 jemand gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann den Vorstandsvorsitz zu übernehmen, wäre meine Antwort sehr wahrscheinlich mit ›eher nicht‹ ausgefallen«, räumte Fengers Nachfolger Michael Müller ein. Zugleich drückte der neue Vorstandsvorsitzende seine Dankbarkeit und Vorfreude für die kommenden Herausforderungen und Aufgaben aus.

Große Herausforderungen

Das neue Vorstandsmitglied Bastian Weippert bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. »Ich freue mich auf die gemeinsame Gestaltung unseres Auftrags im Sinne der Nächstenliebe für die Menschen in unserer Region«, betonte er.

Insbesondere den Fachkräftemangel, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die weitere Bewältigung der Coronapandemie nannte Weippert als zentrale Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren für den Caritasverband zu bewältigen gelte.

Die liturgische Feier inklusive Segnung der Vorsitzenden hat anschließend Pfarrer und Caritasratsvorsitzender Ralph Walterspacher zelebriert. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Gruppe Klangspiel aus den Caritaswerkstätten Alois Eckert unter der Leitung von Hildegard Beez-Geier.

Gruß- und Dankesworte überbrachten Claus Peter Dreher, Direktor des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg, Landtagsvizepräsident Professor Wolfgang Reinhart, Landrat Christoph Schauder, Stefan Schneider, Regionalleiter der Caritas Heilbronn Hohenlohe, stellvertretend für die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Main-Tauber-Kreis (LIGA) und den erkrankten Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Pempe, sowie Michael Sack, Beauftragter für die Mitarbeitervertretungen des Caritasverbands Tauberkreis.

Nach dem Gottesdienst fand ein Empfang mit persönlichen Begrüßungs- und Abschiedsworten im Tauberbischofsheimer Netzwerk Familie statt.

