Stabile Mitgliederzahl und Zuwächse bei Boxtaler Vereinen auch in der Pandemie

Vereinsserie: Boxtaler Vereine bieten 2022 eigene und gemeinsame Veranstaltungen an

Freudenberg 08.09.2022 - 11:48 Uhr 3 Min.

Beim Dorffest zur Einweihung des Stegs über den Wildbach in Boxtal waren alle Vereine des Dorfs aktiv. Beispielsweise umrahmte der Gesangverein Frohsinn den Festakt zur Stegübergabe. 2022 veranstaltete die Vereine in Boxtal bereits viele Aktivitäten. So fand beispielsweise das Tischkickertunier des Angelsportverein und des Sportverein statt.

Der Gesangverein Frohsinn Boxtal hatte bereits 2021 unter strengen Auflagen geprobt. Nach Ostern 2022 startete man die Proben unter normalen Bedingungen. Den ersten Auftritt hatte man bei der Stegeinweihung. Außerdem wirkt der Verein bei der Dorfladeninitiative mit. "Durch die Pandemie wurden zwei unserer Sängerinnen passive Mitglieder", blickte die Vorsitzende Elisabeth Huba-Mang zurück. "Austritte aus dem Verein hatten wir aber keine." Auch Chorleiterin Eleonore Klein blieb dem gemischten Chor erhalten, genauso wie die ehrenamtlich Engagierten des Vereins. "Als Lehre aus der Coronapandemie haben die Boxtaler Vereine beschlossen, Veranstaltungen gemeinsam durchzuführen", berichtete sie. Im Vorstand des Gesangvereins habe man die Idee, zukünftig wieder eine Art Wirtshaussingen zu veranstalten, wie man es bereits 2019 organisiert hat. "Damit wollen wir die Hemmschwelle, im Chor mitzusingen, abbauen."

Viele neue Mitglieder

Eine regelrechte Explosion bei der Mitgliederzahl erlebte der VdK Boxtal. "Unsere Mitgliederzahl stieg zwischen 2018 und 2022 von 32 auf 78 Mitglieder", freute sich die Vorsitzende Sigried Neumann. Den größten Zuwachs habe man seit 2020 gehabt. Maßgeblich zum Zuwachs beigetragen hätten Coronahilfsaktionen wie Maskennähen sowie der hohe Beratungsbedarf der Menschen in sozialen Fragen durch die Pandemie. Die Zahl der Ehrenamtlichen sei stabil geblieben, ergänzte sie. Neben einer Fahrt zum Wilden Kaiser beteiligte sich die VdK Boxtal am Frühjahrsmarkt in Freudenberg und dem KEGL Projekt ("Kochen, Essen, Genießen = Leben"). Für das laufende Jahr plane man noch einen Vortrag über die Arbeit und Angebote des VdK.

Bei der DLRG Gruppe Boxtal gab es keine Mitgliederverluste, auch alle Ehrenamtliche blieben aktiv. "Durch die Schwimmausbildung konnten wir auch fünf Kinder als Neumitglieder gewinnen", freute sich Vorsitzender Rolf Döhner. Diese hatte man im Winter 2021/22 im Hallenbad Külsheim abgehalten. Das traditionelle Sommerzeltlager habe man dieses Jahr noch nicht realisieren können, bedauerte er. Grund sei die unsichere Pandemieentwicklung zum Planungszeitpunkt im Frühjahr gewesen. Geplant ist noch eine Seniorenfeier. Noch offen sei, ob man für diese am Termin am dritten Advent festhalte. Man sorge sich um die Coronaentwicklung im Winter, begründete er die Unsicherheit.

Der Angelsportverein ASV Boxtal veranstaltete bisher sechs vereinsinterne Fischen, drei weitere sollen dieses Jahr noch folgen. Außerdem veranstaltete man zusammen mit dem Sportverein ein Tischkickerturnier. Das Gartenfest an Pfingsten hatte man abgesagt, da die Coronalage noch zu angespannt gewesen sei, so der Vorsitzende Alexander Geier. "Unsere Mitgliederzahl blieb stabil." Mehrere passive Mitglieder seien aber während der Pandemie wieder als Angler aktiv geworden. Glücklich war er auch, dass man bei den Vorstandswahlen 2022 alle Aufgaben wieder besetzen und man auch neue Vorstandsmitglieder gewinnen konnte.

Neuer Verein: SC Rambo

Auch der SC Eintracht Boxtal konnte bereits 2021 unter Auflagen trainieren. In diesem Jahr gebe es hier keine Einschränkungen mehr, sagte Harald Enzmann, einer der drei Vorstände. Zusammen mit dem ASV Boxtal hatte man zudem ein Tischkickerturnier ausgerichtet. "Zu den Höhepunkten unseres Vereinsjahrs gehörte die Gründung des Vereins SC RaMBo." Dieser vereine die Fußballabteilungen der Erwachsenen, Kinder- und Jugendlichen aus Rauenberg, Mondfeld und Boxtal. Für das laufende Jahr plant der SC Boxtal ein Bouleturnier, einen Jugendtag im Fußball und ein Dartturnier. "Alle Mitglieder konnten gehalten werden", freute er sich. Zudem habe man 2022 neue Jugendmitglieder aufnehmen können. Insgesamt habe man durch Corona einen Rückgang bei den ehrenamtlichen Helfern gespürt. "Bei den Jugendbetreuern hingegen bekamen wir Zuwachs."

Seit Ende Mai probt der Musikverein Boxtal wieder. "Im letzten Jahr konnten wir nur zwei Monate proben und haben im November wieder aufhören müssen", berichtete der Vorsitzende Mario Eckert. Das Problem sei die hohe Aerosolbildung bei Proben mit Blasinstrumenten. Dieses Jahr hatte man einen Auftritt am Dorffest sowie an Maria Himmelfahrt. Außerdem unternahm man einen Vereinsausflug in eine Heckenwirtschaft nach Rauenberg. Vor der Pandemie habe man 14 Musikerinnen und Musiker gehabt. Zwei seien aus Altersgründen passiv geworden. "Im Verein gab es über die Pandemie weder Austritte noch Neuaufnahmen." Froh war er, dass Dirigent Heinz Grein und alle Ehrenamtlichen aus der Vorpandemiezeit aktiv blieben. Über die Kooperation mit der städtischen Musikschule Freudenberg versuche man, neue junge Musiker zu gewinnen. "Generell ist es schwierig neue Aktive zu gewinnen, unabhängig von der Pandemie", stellte er abschließend fest.

Hintergrund: Fakten zu den befragten Boxtaler Vereinen Gesangverein Frohsinn Boxtal Der Verein hat 65 Mitglieder. Seinem gemischten Chor gehören 25 aktive Sängerinnen und Sänger an. Die Vorstandschaft besteht aus neun Mitgliedern. Vorsitzende sind Elisabeth Huba-Mang und Gisela Oetzel. VdK Boxtal Die Gruppe des Sozialverbands hat 78 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus sechs Personen, Vorsitzende ist Sigried Neuman. DLRG Boxtal Die Gruppe der Rettungsorganisation hat rund 200 Mitglieder, davon etwa 80 Kinder und Jugendliche. Der Vorstandschaft gehören zehn Mitglieder an. Vorsitzender ist Rolf Döhner. ASV Boxtal Der Angelsportverein hat 126 Mitglieder, davon zwei unter 18 Jahren. Der Vorstandschaft gehören acht Mitglieder an. Vorsitzender ist Alexander Geier. SC Eintracht Boxtal Der Sportverein hat 180 Mitglieder, davon rund 30 Kinder und Jugendliche. Die Vorstandschaft besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzende sind Harald Enzmann, Thomas Grein und Swen Scholz. Musikverein Boxtal Dem Musikverein gehören 55 Mitglieder an. Zwölf machen aktiv Musik im Verein. Die Vorstandschaft umfasst neun Personen. Vorsitzender ist Mario Eckert. bdg